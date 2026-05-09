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近20年來最佳 美光市值超車小摩 五天市值狂增2千億美元

編譯黃淑玲／綜合外電
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記憶體大廠美光科技（Micron）8日市值超越摩根大通（JPMorgan）。 ...
記憶體大廠美光科技（Micron）8日市值超越摩根大通（JPMorgan）。 （路透）

美國記憶晶片大廠美光（Micron）的市值現在超越金融巨擘摩根大通（JPMorgan，簡稱小摩），本周股價也創下近20年來最佳單周表現。

美光市值在過去一周短短五個交易日當中，就增加了2,000億美元。過去美光花上超過41年時間，才讓公司市值累計到第一個2,000億美元。

美光股價周五（8日）收盤飆漲15.49%，報746.81美元，再創歷史新高價。本周周線漲幅超過30%，是2008年12月以來最大單周上漲。時間若拉長到今年至今，美光股價已狂漲逾150%。公司市值一周前才剛增為6,000億美元，現在又衝到8,000億美元以上。

人工智慧（AI）熱潮持續推動美光營運的超好表現。

美光8日盤中市值增至8,250億美元以上，超越小摩的8,100億美元，成為美國市值第12大的企業，目前排在市值約9,000億美元的大藥廠禮來（Eli Lilly）之後。

美光股價今年以來表現亮眼，150%的漲幅是費城半導體指數成分股中，表現第二好的股票，僅次於英特爾（Intel）。

美光與南韓的三星電子、SK海力士，是目前市場上少有能力生產AI資料中心所需高頻寬記憶體（HBM）的晶片廠。這使得美光有極強的定價能力，今年的產能已經全數被訂光。

美光的傑出表現，引發華爾街對記憶體產業是否已產生本質變化的討論。有人認為景氣起落的循環還是難以擺脫，有人相信AI帶來結構性的改變。

Stonehage Fleming投資組合經理Carolyn Bell的看法是，近期這波漲勢長期而言不能持續。她說：「記憶體產業是市場中非常具有循環性的領域。現在價格之所以如此強勁，是因為目前正處於資料中心大力從事實體建設的周期階段，市場供不應求。」

然而，也有人認為，美光正處於AI驅動轉型的中心點，像美光這種過去被視為景氣循環型的半導體公司，未來將轉變為高成長商業模式。

摩根大通 小摩

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