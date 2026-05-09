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火上加油 AI股動能交易升到極致 分析師示警：短線漲勢已過熱

編譯湯淑君／綜合外電
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分析師認為，這波由動能交易驅動的人工智慧（AI）股漲勢，短線已有過熱之虞。（路透...
分析師認為，這波由動能交易驅動的人工智慧（AI）股漲勢，短線已有過熱之虞。（路透）

大買盤面贏家股、殺出賠錢貨，這種所謂的「動能交易」熱度一直很高，如今隨著伊朗戰爭停火、美國就業數據超強、人工智慧（AI）概念股又暴漲，給追高熱門股的買盤火上加油。

巴克萊策略師團隊表示，美股這波受動能驅動的漲勢已登峰造極，以歷史經驗來看，隨之而來的將是賣壓湧出。高盛集團本周也警告，高動能股估值已高聳入雲，券商資料顯示投資人持有部位已升上近年高水位區。

這種追逐趨勢的交易大行其道，反映美國經濟韌性強，且投資人全力押寶AI浪潮的信心堅定。華爾街人士說，追逐熱門飆股已變成是「自我強化」的交易——一小撮漲勢凌厲的大型股，正吸引更多被動式基金加碼買進。

Liontrust資產管理公司全球股票主管霍丁說：「估值已暫時被拋在腦後，因為（AI基礎設備方面）供應吃緊。」至於現況何時改觀，他認為那是難以答覆的大栽問，因為目前有「巨量的流動性」。

霍丁預期，到某個時點，AI基礎設施供需失衡情況必會減退，居高不下的半導體及其他AI相關支出將隨之下滑。但在行情由動能驅動的市場，太早把資金轉出與押錯標的同樣會受傷。

投資人7日（周四）曾嚐到資金輪動的滋味，當時美伊短暫交火消息傳出，重創驅動動能交易的AI贏家股，以致當天交易動能遽減至三個月來最弱，即使史坦普500指數只是小跌作收。不過，8日公布的美國4月就業報告大幅優於預期，油價隨美伊敲定協議的希望復熾而回跌，再度引爆動能交易。

然而，瑞銀證券避險基金股票衍生商品銷售主管羅曼諾說：「自3月底迄今，AI贏家股已大漲50%以上，因此動能因子（策略）短線覺得頗脆弱，一如周四所見。」他表示，此刻有理由持有AI贏家股的放空部位以規避風險。

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