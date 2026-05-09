美股展望／費半創歷史新高 美股連6周收漲 市場屏息以待川習會

美國股市史坦普500指數和那斯達克綜合指數周五再創歷史新高，費城半導體指數更大漲5.5%，同步創下歷史新高；圖為開盤鐘聲響起後，一名交易員在紐約證券交易所交易大廳內工作。（歐新社）

美國股市史坦普500 指數和那斯達克 綜合指數周五再創歷史新高，費城半導體指數更大漲5.5%，同步創下歷史新高。半導體類股一馬當先、就業報告穩健，投資人也寄望美國會在川習會 之前和伊朗達成協議或重開荷莫茲海峽。

史坦普500指數和那斯達克綜合指數周五分別上漲0.8%和1.7%。美光（Micron）大漲15%，創下逾一年來單日最大漲幅；英特爾則在華爾街日報報導和蘋果就晶片代工合作達成初步協議後，股價大漲14%。

史坦普500指數本周上漲2.3%，那斯達克指數勁揚4.5%，均是連續六周上漲。費半周線大漲11.1%，台積電周五小跌0.6%，周線漲3.5%。

國際油價持穩，西德州中級原油（WTI）報每桶約95美元。美國政府表示，伊朗可望就結束戰爭的提案給予回應。

與此同時，美國非農就業人數出現近一年來首見連二月成長。RSM首席經濟學家布魯蘇拉斯（Joseph Brusuelas）說：「強勁的美國就業報告，顯然提振了風險胃口。」

Vital Knowledge創辦人克里薩富利（Adam Crisafulli）則在報告中寫道，美股從周四的跌勢中反彈，「因為伊朗停火協議看來在周四的交火後仍大致維持」。他也說，聯邦貿易法院裁定川普10%全球關稅違法，也支撐美股。

下周14至15日（周五）的美中峰會關係重大。Horizon Investments投資長萊德納（Scott Ladner）說：「市場已把這次峰會視為某種期限。如果峰會召開時，荷莫茲海峽仍未重開，我認為市場必須把考量的時間軸再往後延。」他說：「這肯定會帶來負面衝擊。」

道富投資管理首席投資策略師艾隆（Michael Arone）說：「美伊能否持續朝向和解，將是投資人最關注的焦點。你需要開始看到荷莫茲海峽的船隻動起來。」

伊朗局勢預料將是川習會的主要議題之一。投資人也將密切關注美中兩國就取得稀土和科技方面的進展。

下周二公布的通膨數據也讓投資人一窺停滯性通膨的衝擊有多嚴峻。經濟學家估計4月消費者物價指數（CPI）年增率將從上月的3.3%跳升至3.9%。

儘管如此，投資人仍有充分理由對市場保持信心。摩根大通認為，大型科技股將延續近日的漲勢到20日Nvidia輝達(另稱英偉達)財報出爐。第1季財報季接近尾聲，下周公布財報的公司包括思科和應用材料。