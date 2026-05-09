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5大利多添柴火 費半今又狂漲5.5%再創新高 漲勢遠勝美股大盤

編譯劉忠勇／綜合外電
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美光領軍帶動費城半導體指數再創歷史新高。（路透）
美光領軍帶動費城半導體指數再創歷史新高。（路透）

費城半導體指數靠四家成份股的利多消息，周五大漲5.5%，漲勢還遠超大盤，且再創歷史新高。

費半周五漲幅領先史坦普500指數達4.66個百分點，是自去年4月9日以來最大的單日超越幅度，這要歸功於超微（AMD）、高通（Qualcomm）、英特爾、美光科技（Micron）當日漲幅介於8%至15%之間。MarketWatch指出，這波漲勢由多重利多共同推動。

1. 美光狂漲15.5%

D.A. Davidson分析師陸里亞（Gil Luria）指出，美光目前的預估本益比僅8.92倍，是費半指數成分股中最低的，價位優勢吸引資金買進。

2. 英特爾大漲14%

華爾街日報報導，蘋果和英特爾已就晶片代工合作達成初步協議。

3. 超微漲11.4%

OpenAI和博通（Broadcom）的晶片合作協議傳出變數。據The Information報導，OpenAI正試圖要求博通為首批180億美元的客製化晶片生產計畫提供融資，但博通據報導要求微軟承諾買下其中40%的晶片才願意配合。陸里亞說，這一變數可能有助於強化AMD和OpenAI之間的合作關係，讓市場對AMD產生更多想像空間。

4. 高通大漲8.2%

大和證券將高通（Qualcomm）評等從「中立」上調至「優於大盤」，目標價一口氣由從140美元調高至225美元。高通收在219.09美元。

大和分析師米西奧夏（Louis Miscioscia）指出，調高高通評等的理由是「高通營收成長潛力雄厚，股價也適中」。他說：「有一件事投資人尚未充分意識到，那就是高通將受惠於銷售基於Arm架構的資料中心AI CPU。」

陸里亞也指出，高通、AMD和英特爾三家公司近期財報均再次印證資料中心CPU需求持續成長，財報後的買氣延續支撐股價。高通上月宣布和一家未具名的超大規模資料中心業者合作提供客製化晶片，首批出貨預計今年內啟動。

5. 博通大漲4.2%

彭博引述知情人士報導，阿波羅全球管理（Apollo Global Management）和黑石（Blackstone）等私募股權基金正和博通洽談規模高達350億美元籌資案，為博通開盤AI晶片提供資金。

超微 高通 英特爾

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