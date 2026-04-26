本周開盤前 五件要聞不可不知

美國總統川普25日周六晚上在華盛頓舉行的白宮記者協會晚宴時，宴會廳外發生槍擊事件，美國特勤局探員隨即上前保護川普。（美聯社）

華府 周末晚上傳出槍響，持槍嫌犯當場被捕。這名男子多年來持續添置槍械，且將美國總統川普 在內的政府官員列為目標。以下是本周開盤前，最值得留意的五件國際和兩岸要聞：

闖入白宮 記者協會晚宴嫌犯是何來歷？

《彭博》（Bloomberg）取得的執法單位情資報告顯示，被控闖入白宮記者協會晚宴的男子八個月前向加州托蘭斯（Torrance）的一家槍械商購買Maverick 12 號徑泵動式散彈槍，而兩年前則購買了一把 Armscor半自動手槍。

代理司法部長布蘭奇（Todd Blanche）週日在CBS節目《面對國家》（Face the Nation）中表示，艾倫於 2017 年獲得加州理工學院（Caltech）機械工程學位，且直到 2025 年都還在加州州立大學多明格斯山校區（CSU-Dominguez Hills）攻讀電腦科學碩士學位。他日前搭乘火車前往芝加哥，再轉往華盛頓，並入住華盛頓希爾頓飯店；他在發動攻擊前已在飯店留宿數日。

國際油價上漲 美股期指下跌

由於恢復伊朗戰爭和談的努力陷入停滯，加上關鍵的荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）實際上仍處於封鎖狀態，導致能源產地中東地區持續動盪，進而衝擊市場，油價應聲上漲。

布蘭特原油周一開盤一度上漲 2.3%，至每桶 107.73 美元；西德州原油則在 96 美元附近交易。川普於周末取消高層使節前往調停國巴基斯坦的行程，而伊朗則表示，只要仍受到威脅，就不會進行談判。

史坦普 500期指下跌 0.3%，史坦普500指數周五才剛創下歷史新高。美元兌多數主要貨幣走強，其中對風險敏感的貨幣（如南非蘭特）跌幅居前。

儘管停火協議自 4 月初以來大致維持，但美國和伊朗雙方封鎖荷莫茲海峽，導致這處關鍵能源咽喉要道幾乎無法通行。

費半連18紅 台積 ADR 創高 本周科技巨擘財報、Fed 會議聚焦

英特爾（Intel）24日領軍暴衝之下，激勵輝達（NVIDIA）和台積電（2330）ADR同創新高，為費城半導體指數締造連18日漲勢，也帶動史坦普500指數和那斯達克指數再創歷史新高。

投資人無視地緣政治緊張局勢，持續加碼科技股，但本周將面臨科技巨頭領軍「超級財報周」考驗，聯準會（Fed）29日將舉行主席鮑爾任內最後一次決策會議。

英特爾24日飆漲24%，攻上2000年網際網路泡沫巔峰以來的首見新高。英特爾公布營收展望優於分析師所料，資料中心對中央處理器（CPU）的需求極其強勁。

費城半導體指數大漲4.3%，連日創高，連18日上漲下來，漲幅高達47%。

輝達和台積電ADR分別大漲4.3%和5.2%，重登歷史新高，輝達市值也突破5兆美元。超微（AMD）大漲14%，市值首度突破5,000億美元大關。

那斯達克指數24日上漲1.6%，今年以來第五度刷新歷史高峰。史坦普500指數上漲 0.8%，今年九度創新高。兩年前已將英特爾從成分股中剔除的道瓊工業平均指數下跌0.2%。

史坦普500指數上周上漲0.5%，那斯達克指數上漲1.5%，兩大指數連四周收紅。道瓊指數上周則下跌0.4%。

Fed 本周開會 將以「鷹眼」緊盯通膨訊號 鮑爾可能暗示降息門檻高

美國及所有七大工業國集團（G7）本周都將召開利率決策會議，預料都將維持利率不變，聯準會（Fed）主席鮑爾預料將在任內最後一次決策會議，暗示今年底前降息的門檻很高，與其他央行官員一同以「鷹眼」緊盯能源價格高漲引燃通膨的訊號，強調將隨時準備採取行動，不再樂觀認為通膨升高只是「過渡」現象。

美國參議院近期將針對Fed新任主席提名人華許人事案進行表決，若在5月15日前批准，本周將是鮑爾5月15日卸任前最後一次主持決策會議，鮑爾預料將暗示今年底前降息的門檻相當高。

美國聯邦參議院銀行、住房及都市事務委員會將於美東時間4月29日上午10時，針對總統川普提名的聯準會（Fed）新任主席華許（Kevin Warsh）人事案，進行投票表決。

若參院銀行委員會批准華許的人事案，接著將送交參院全院表決。此前，美國司法部已撤回對Fed現任主席鮑爾的刑事調查，掃除華許人事案的一大障礙。

Google投資Anthropic 400億美元 Meta租下亞馬遜Graviton中央處理器

Google母公司字母計劃對人工智慧（AI）新創Anthropic投資多達400億美元，擴大了雙方之間長期以來的合作關係。另外，Meta與亞馬遜敲定一樁價值數十億美元、為期數年的交易，將向AWS租用數千萬顆Graviton中央處理器（CPU）。

Google目前已承諾投入100億美元現金，若Anthropic達成特定目標，Google將再追加300億美元投資，並協助其大幅擴充運算能力。這項消息發布前幾天，Anthropic甫宣布亞馬遜（Amazon）將投資他們多達250億美元，顯示市場對這家Claude開發商的投資熱度持續升溫。

由於Claude系列模型需求強勁，Anthropic正積極尋求更多運算資源，並在近期簽署多項重大合作協議。