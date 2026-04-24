英特爾財報／第1季遠超預期 股價盤後飆漲20% 創新高在望

英特爾第1季財報優於預期、AI需求推升資料中心業務，帶動盤後股價飆漲20%。（路透）

美國晶片大廠Intel周四盤後公布第1季財報，營收與獲利雙雙大幅超越市場預期，並釋出樂觀展望，激勵盤後股價飆漲20%，延續今年以來逾80%的漲勢，市場對其重返成長軌道的信心升溫，股價有望挑戰新高。

財報顯示，英特爾 第1季經調整每股盈餘達29美分，遠高於市場預期的1美分；營收為135.8億美元，同樣超越預期的124.2億美元，年增約7.2%。這是該公司在過去七季當中，少數出現年增的表現之一。

帶動成長的主力來自資料中心業務，受AI需求推升，該部門營收年增22%至51億美元。隨著AI應用擴展帶動運算需求，CPU市場再度升溫，客戶對英特爾Xeon伺服器處理器的需求明顯增加。執行長陳立武指出，CPU正重新成為AI時代不可或缺的基礎，企業客戶對運算需求已從單一依賴GPU，轉向多元架構。

投資人認為，訂單正逐步回流，Great Hill Capital董事長Thomas Hayes直言，市場情緒已從悲觀迅速轉為樂觀。

不過，英特爾仍面臨挑戰。該公司淨虧損擴大至42.8億美元，高於去年同期的8.87億美元。毛利率為41%，仍低於過去高峰的逾60%。在AI加速器領域，輝達 （Nvidia）仍是主導力量，英特爾尚未推出能與輝達AI加速器抗衡的產品。

在製造布局上，英特爾持續強化自有晶圓代工能力。晶圓代工業務的營收年增16%至54億美元，主要仍來自內部訂單。公司正推動18A與未來14A製程，希望吸引外部客戶轉單。

另一方面，英特爾也加碼先進封裝技術，該領域成為AI晶片供應鏈新瓶頸。財務長辛斯納（David Zinsner）表示，每位客戶未來可望帶來數十億美元收入，目前客戶包括亞馬遜、思科及特斯拉等。

特斯拉執行長馬斯克已表態，將採用英特爾正在開發的14A製程技術，用於生產特斯拉電動車、機器人，以及SpaceX規劃中的軌道資料中心。英特爾近期宣布加入馬斯克位於德州奧斯汀的Terafab晶片綜合園區。

在資本與產能方面，英特爾正提高設備投資，強調目前最大限制來自產能不足而非需求。陳立武指出，公司仍無法滿足所有訂單，需求持續增加。

展望後市，英特爾預估第2季營收將落在138億至148億美元，經調整每股盈餘約20美分，均明顯高於市場預期。

英特爾近年獲得美國政府與產業資金支持，並持續調整營運策略。陳立武表示，公司一年前仍在面對生存疑慮，如今重點已轉向擴大產能與提升供應能力，以回應快速成長的市場需求。