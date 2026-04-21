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年薪中位數破10萬美元 5大AI難取代職業曝光

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美醫療護理業 成翻身致富選項

編譯吳孟真／綜合報導
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隨著AI與自動化日益取代傳統工廠和辦公室職位，醫療護理工作已成美國勞動市場中最穩定的選擇，不僅保障中產階級的生活，更是翻身致富新機會。

美國勞工部數據顯示，註冊護理師（RN）年薪中位數為9.36萬美元，高於所有職業的4.95萬美元；專科護理師（NP）和其他擁有高等學歷者，年薪可達13.2萬美元。自1980年代初來，醫療照護業的就業成長是全美行業中最穩定的，受益於醫療支出大增、人口老化、慢性病增加和手術普及。如今逾三分之二註冊護士有學士學位，擁有研究所學歷者則可開立處方、實施麻醉並負責初級門診工作。

現年27歲的諾蘭去年辭掉軟體銷售工作，進護理學校就讀，期望5月拿到大學護理學位後，能進急診室工作，起薪預料將超過先前的7萬美元年薪，並在五年的臨床護理工作後，調升到12萬美元。諾蘭甚至考慮成為一名麻醉護士，該職位年薪有望超過20萬美元。

芝加哥大學分析聯邦數據發現，美國醫療業總就業人口，在本世紀初超越製造業和零售業，且差距持續擴大。去年，在許多領域就業降溫或萎縮的情況下，醫療業成美國最主要就業來源。

勞工部預估，2024至2034年，高學歷護士就業人數將增35%，遠高於所有職業。

研究報告發現，1980至2022年間，醫療照護工作者薪資成長速度，高於非醫療從業人員，以護理師最明顯。該報告共同作者、芝加哥大學經濟學教授高特里布說，美國醫療照護產業是「現代中產階級就業引擎」。

24歲的詹娜看到母親和兩個阿姨從泰國移民到美國後，都靠當護士在芝加哥買了房，過上很好的生活。她目前在腫瘤科病房擔任夜班護士，年收入7.5萬美元。醫院正資助她兼職返校讀博士，以成為年薪上看約12萬美元的執業護理師。詹娜說，她在科技和金融業的一些朋友，「有四、五位已被公司裁員，我很感激護理工作帶來的職業保障」。

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