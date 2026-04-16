Google賺翻 10年投資SpaceX獲利1千億元將入袋

SpaceX據傳已秘密提交上市申請，目標在6月掛牌，籌資規模預期高達750億美元，可能成為史上最大IPO案。(路透)

Google 母公司Alphabet很早就投資了馬斯克 的太空公司SpaceX ，如今隨著後者即將上市，Alphabet可望迎來1,000億美元的巨額回報。

彭博資訊報導，根據本周提交的一份文件，截至2025年底，Google持有SpaceX的股份達6.11%。若以SpaceX計劃在首次公開發行股票（IPO）中，力求讓公司市值超越2兆美元來計算，Google這筆持股價值將達1,220億美元。

不過，由於SpaceX與馬斯克的AI與社群媒體公司xAI已與2月合併，Google的持股可能已被稀釋。根據彭博估算，上述交易後，Google持股約為5%，IPO後價值估計約1,000億美元。

SpaceX據傳已秘密提交上市申請，目標在6月掛牌，籌資規模預期高達750億美元，可能成為史上最大IPO案。若公司市值達2兆美元，僅0.05%的持股，就足以讓投資人一夜之間成為億萬富豪。

此次上市也可能讓馬斯克成為全球首位資產達「1兆美元」的富豪」。他擁有40%的SpaceX持股。

PitchBook資深分析師葛蘭達表示，早期投資人將獲得驚人的回報，即使是近五年才進場的投資者，也會對結果感到滿意，「即使錯過2010年代，只要在2021年前投資，很可能已經獲得20倍報酬。」

SpaceX成立於2002年，八年後即達到估值超過10億美元的「獨角獸」地位。Google首次投資SpaceX是在2015 年，與富達投資（Fidelity Investments）共同參與一筆10億美元融資輪，當時SpaceX估值為100億美元，兩者合計取得10%股權。

彭博另報導，SpaceX傳出正準備帶領潛在的IPO基石投資人參觀該公司位於加州與德州等全美的重要據點，對象包括可能在本次發行中大額認購的投資人，例如主權財富基金，力拚能為自家締造史上最大規模上市案的紀錄。

其中一名知情人士指出，SpaceX將在未來幾周自紐約包機，帶投資人參訪多個地點，行程可能包括密西西比州，xAI正在當地興建大型資料中心園區。