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迪士尼大裁員千人飯碗不保 公司內部信曝光

迪士尼大裁員千人飯碗不保 公司內部信曝光：精簡營運

記者陳穎／即時報導
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迪士尼啟動新一波裁員行動。（美聯社）
迪士尼啟動新一波裁員行動。（美聯社）

娛樂巨頭迪士尼公司本周啟動新一波裁員行動，預計裁減約1000個職位。新任執行長喬許達馬羅(Josh D’Amaro)於內部備忘錄中表示，此舉是為了「精簡公司營運」，以因應快速變化的產業環境。

據知情人士透露，本次裁員主要與迪士尼整合企業行銷部門有關。公司近期成立統一的企業行銷與品牌部門，由首席行銷與品牌長阿薩德阿亞茲領導，藉此整合旗下影視製作、電視網、體育頻道ESPN、產品與科技，以及企業部門的行銷資源。

達馬羅在備忘錄中指出，新成立的整合行銷體系，目標是「以更緊密連結的方式服務消費者」。他強調，過去數月公司持續檢視各部門運作，希望在維持迪士尼一貫的創意與創新品質下，提高整體效率。「隨著產業節奏加快，我們必須持續評估如何打造更敏捷、並以科技驅動的人才結構，以滿足未來需求。」達馬羅表示，這也是公司不得不在部分部門裁減人力的原因，目前已開始通知受影響員工。

他也坦言裁員決策「令人艱難」，並強調這並非對員工貢獻的否定，也不代表公司整體體質不佳，而是基於資源重新配置與投資策略的調整。

根據迪士尼資料，截至2025年9月（會計年度結束），公司全球全職與兼職員工約為23萬1000人。這也是達馬羅於3月18日接替勞勃・艾格出任執行長後，首次推動的大規模組織重整。達馬羅此前擔任迪士尼體驗部門主席。

在給員工的公開信中，達馬羅表示，公司近年經歷諸多變化，理解這樣的消息可能帶來不安。他強調，迪士尼將以「同理與尊重」為核心，在轉型過程中提供受影響員工必要的資源與協助。儘管面臨艱難決策，達馬羅仍對公司未來發展抱持樂觀態度，並感謝員工持續展現的專業與投入，「即使在挑戰時刻，你們依然體現了迪士尼的獨特價值」。

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