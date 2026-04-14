我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

曼達尼推「市營雜貨店」解糧食負擔危機 目標5區各開1家

紐約生存手冊／過敏季到來 用藥與防護應雙管齊下

美半導體股創新高後再衝一波？Nvidia、博通蓄勢待發

編譯葉亭均／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
輝達最近兩周的股價周線漲幅都達6%。（路透）
輝達最近兩周的股價周線漲幅都達6%。（路透）

半導體類股近幾個月展現出強勁動能，費半周一（13日）連續第四天創下新高。隨著重量級業者輝達（Nvidia）、博通（Broadcom）顯然準備重返漲勢，可望為半導體行情再添下一波上漲動能。

輝達是全球唯一市值達4兆美元的公司，過去一年上漲70%，但近三個月僅小漲2%。然而，最近兩周的周線漲幅都達6%，而且都收在當周區間高點。

根據美國財經媒體分析，從日線圖來看，輝達自去年10月以來表現不如同業超微（AMD）。輝達目前股價較52周高點低11%，可能正在雙重底的右側。這底部始於11月4日略高於200美元的位置，當時股價出現4%跳空缺口的「空頭島狀反轉」。

上周，輝達股價重新站上50日與200日簡單移動平均線，以及21日指數移動平均線，顯示動能強勁。在為期六個月的橫向整理後，出現強勁趨勢，因此短期內突破向上的機率較高。

巴隆的資深技術分析師Doug Busch預期，輝達股價到今年底有望上看248美元，較目前價格上漲31%。

輝達股價13日收盤上漲0.36%，報189.31美元。

同時間，同樣挾AI題材的博通目前股價較52周高點低約10%，但上周已大漲超過18%，為五個月來最佳單周表現。本周有望挑戰自去年10月以來首次連續三周上漲。

從日線圖來看，博通股價自去年9月初以來大致在300至400美元區間震盪。雙重底型態始於12月11日接近400美元的「十字線」，隨後價格持續下跌，直到3月31日完成反轉型態，當天大漲5.5%並重返300美元之上。

Doug Busch指出，從技術面來看，博通股價預期年底前有機會上看475美元，較當前價格上漲27%。

博通股價周一收盤上漲2.2%，報每股379.75美元。

輝達 博通 超微

上一則

OpenAI向亞馬遜靠攏 進軍企業市場恐顧此失彼 估值面臨嚴格檢驗

下一則

AI引爆一年1兆美元資本支出熱潮 能源業也開始砸錢 但高利率埋下隱憂

延伸閱讀

Nvidia否認收購「1家大公司」 戴爾、惠普股價盤後回落

Nvidia否認收購「1家大公司」 戴爾、惠普股價盤後回落
史坦普收復戰前失土 川普稱伊朗仍盼達成協議 費半連四日創新高

史坦普收復戰前失土 川普稱伊朗仍盼達成協議 費半連四日創新高
貝瑞和川普為這家AI股上演一場多空對決 結果「大賣空」本尊勝出

貝瑞和川普為這家AI股上演一場多空對決 結果「大賣空」本尊勝出
費半連8漲再創新高 美伊談判仍左右未來走勢 當心市場過度自信

費半連8漲再創新高 美伊談判仍左右未來走勢 當心市場過度自信

熱門新聞

對中國投資者而言，曾經備受投資者青睞的美元理財「高息神話」正逐漸褪色。路透

美元兌人民幣1年貶值6% 有人投資10萬虧3900

2026-04-11 12:10
CNBC財經節目主持人克雷默表示，他很喜歡台積電，但輝達更適合進場。（美聯社）

財經名嘴克雷默：我很喜歡台積電 但「這檔」股票更適合進場

2026-04-11 08:12
美國總統川普11日呼籲各國快來買美國的高品質原油。（美聯社）

大量油輪湧向美國 川普喊：全球最優原油、來就能裝走

2026-04-11 08:15
大摩指出，黃金在伊朗戰後表現不佳，鋁有望脫穎而出。路透

大摩：投資人質疑黃金避險地位「這種」金屬有望脫穎而出

2026-04-10 10:46
圖為一艘液化天然氣運輸船4月1日駛離荷莫茲海峽後朝印度孟買前進。(路透)

美以伊戰火延燒供應鏈 中國外貿商：中東訂單量減逾50%

2026-04-12 15:59
貝瑞隨即在電子報平台 Substack 發文表示，他堅持持有Palantir長天期賣權。（路透）

貝瑞和川普為這家AI股上演一場多空對決 結果「大賣空」本尊勝出

2026-04-11 06:10

超人氣

更多 >
加州男子為了幫房子保險而修剪樹木 竟面臨天價罰單

加州男子為了幫房子保險而修剪樹木 竟面臨天價罰單
川普自比「救世主」保守派痛批後悄刪文

川普自比「救世主」保守派痛批後悄刪文
好市多熱賣這款越南冰咖啡 華人遊客「回國後還想喝」

好市多熱賣這款越南冰咖啡 華人遊客「回國後還想喝」
中下月起給予非洲零關稅 僅賴清德將出訪的這國家被排除

中下月起給予非洲零關稅 僅賴清德將出訪的這國家被排除
DoorDash奶奶送麥當勞到白宮 川普塞了100元小費

DoorDash奶奶送麥當勞到白宮 川普塞了100元小費