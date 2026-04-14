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OpenAI向亞馬遜靠攏 進軍企業市場恐顧此失彼 估值面臨嚴格檢驗

編譯劉忠勇／綜合外電
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OpenAI將重心轉向企業市場挑戰Anthropic，現有估值也漸漸開始受到自家...
OpenAI將重心轉向企業市場挑戰Anthropic，現有估值也漸漸開始受到自家支持者嚴格的檢驗。（路透）

OpenAI 新任營收長德雷瑟（Denise Dresser）日前向員工發出通告，讚揚與亞馬遜（Amazon）結盟，已成為企業端業務的關鍵成長動能。不過，已有股東擔心，OpenAI將重心轉攻Anthropic已掌握的企業市場，犧牲了消費端市場，今年首次公開發行股票（IPO）前的估值恐遭嚴格檢驗。

德雷瑟發出此通告不到兩個月前，亞馬遜宣布和OpenAI建立策略夥伴關係，並計劃向 OpenAI 投資高達 500 億美元。至於亞馬遜在雲端運算領域最大的對手微軟，2019 年以來已向 OpenAI 投資超過 130 億美元，早在 OpenAI 推出 ChatGPT並引發生成式人工智慧（AI）熱潮前，微軟便是OpenAI的長期支持者。

不過，由於微軟將算力投入Copilot等內部專案，雙方的關係已演變成「亦敵亦友」的狀態。

隨著微軟對 OpenAI 的掌控力減弱，OpenAI轉而持續加強和亞馬遜（Amazon）的關係。去年 11 月，OpenAI和亞馬遜簽署了一項價值 380 億美元的協議，將使用輝達（NVIDIA）的晶片來進行 ChatGPT 訓練和推理的工作。

今年以來，亞馬遜股價上漲 3.5%，微軟則下跌了 21.2%。標準普爾 500 指數同期間變動不大。

亞馬遜旗下雲端運算服務AWS是雲端基礎設施的領導廠商，透過名為 Bedrock 的平台，讓企業能使用所有主要的 AI 模型，也包括 OpenAI 的模型。

據CNBC報導，德雷瑟這份通告中寫道：「我們和微軟的夥伴關係是我們成功的基石，但也限制了我們滿足企業現有需求的能力——對許多企業來說，那個地方就是 Bedrock。」她說：「自從我們在 2 月底宣布合作夥伴關係以來，客戶對這項服務的諮詢需求，坦白說非常驚人。」

OpenAI 正急於爭取企業領域的市場，目前競爭對手 Anthropic 的 Claude 模型已確立這市場的領導地位，而 Google 的 Gemini 也正積極搶攻這個市場。

OpenAI 和 Anthropic 都正準備最快於今年首次公開發行股票（IPO），因此雙方都試圖向投資人證明自己的地位正日益鞏固。因此，企業端市場對這兩家公司都極其重要，也因為各企業將大筆資金投入 AI，這股趨勢也重創了上市軟體公司的價值。與此同時，OpenAI 在 3 月底的最新一輪籌資中，估值已超過 8,500 億美元，而就在一個月前，投資人對 Anthropic 的估值為 3,800 億美元。

正因為OpenAI將重心轉向企業市場挑戰Anthropic，現有估值也漸漸開始受到自家支持者嚴格的檢驗。OpenAI近日一連串的交易、計畫和喊停的計畫，目的不外乎要調整至新戰略：守住 ChatGPT 於消費者端主導地位的同時，也要在高毛利的企業端 AI 工具市場挑戰 Anthropic。

有股東告訴英國金融時報，如此轉變可能會讓OpenAI今年推動IPO之際，容易受到 Anthropic 和Google 衝擊。

一位原始股東說：「你已經擁有一個每年成長 50% 到 100%、用戶數達 10億的ChatGPT 事業，為什麼還要跑去談什麼企業端和寫程式？這是一家極其缺乏重心的公司。」

Google 亞馬遜 微軟

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