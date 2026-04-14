我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

稱2年前發現馬退化 楊渡：為了馬英九 基金會請熄燈吧

1艘伊朗油輪突破美軍封鎖 3艘非伊朗油船靠1招闖關荷莫茲

挑戰Meta 蘋果傳明年推智慧眼鏡 與iPhone深度整合

編譯劉忠勇／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
蘋果未來的智慧眼鏡提供多種顏色和設計選擇，有模仿蘋果執行長庫克所配戴的細長方框設...
蘋果未來的智慧眼鏡提供多種顏色和設計選擇，有模仿蘋果執行長庫克所配戴的細長方框設計，也有橢圓形或圓形鏡框不同大小的款式。（路透）

彭博記者葛曼（Mark Gurman）在最新一期的「Power On」電子報中指出，蘋果正準備推出一款智慧眼鏡，與 Meta的Ray-Ban智慧眼鏡一較高下，據傳將具備更高級的質感，以及豐富多樣的設計款式。

葛曼透露，蘋果即將推出的無顯示螢幕智慧眼鏡可能在2027年初問世。新產品將配備整合式相機、麥克風和揚聲器，讓使用者能和進階版的專屬AI助理Siri互動。

這款配備相機的新型智慧眼鏡將擁有拍照與錄影功能，並能和iPhone同步後製編輯和分享；此外還能接聽電話、追蹤通知、播放音樂，並透過Siri實現免持互動。

這款智慧眼鏡將和配備相機的AirPods Pro以及一款AI墜飾，構成蘋果AI驅動裝置的「三劍客」。這些裝置都會利用電腦視覺技術來解讀使用者周遭環境，並將情境感知資訊（contextual awareness）直接傳送給Siri和Apple Intelligence，進而實現更精確的導航地圖指引以及視覺提醒等功能。

值得注意的是，蘋果計畫藉著和iPhone深度整合，讓自己的智慧眼鏡和Meta的產品有所區隔。此外，蘋果顯然傾向為自己的智慧眼鏡選用更高級的醋酸纖維（acetate）鏡框，並提供多種顏色與設計選擇，有模仿蘋果執行長庫克所配戴的細長方框設計，也有橢圓形或圓形鏡框不同大小的款式。

葛曼評論說：「儘管Meta占有先機，而Google擁有龐大的Android生態系優勢，但蘋果的強項在於品牌影響力、自研晶片、強大的零售通路以及和iPhone的深度整合，因此競爭形勢有利。如果能和功能完善的Siri搭配到位，這款眼鏡可能走向和Apple Watch相同的發展軌跡：雖非首開先河，但最終將主導市場。」

另外，研究機構Omdia預計蘋果要到2028年才會推出配備0.6吋雙OLEDoS顯示螢幕的AR智慧眼鏡，屆時可能已比Meta推出同類競爭產品晚了數個月。

OLEDoS也稱Micro-OLED顯示技術，將有機發光二極體（OLED）直接封裝在單晶矽晶圓基板上。與智慧型手機或電視使用玻璃或塑膠基板的傳統OLED螢幕不同，OLEDoS利用半導體製程實現了極致的微型化與性能。

Android Google 智慧眼鏡

上一則

符元比石油還缺？AI算力荒削弱大模型戰力 科技大廠限流、漲價

下一則

歐洲大廠電動車推「增程型」 反擊中國對手

延伸閱讀

美國現象／蘋果成立50年 曾是產品創新者 如今面臨中年危機？

美國現象／蘋果成立50年 曾是產品創新者 如今面臨中年危機？
美國現象／中國供應鏈成就蘋果 卻也困住蘋果

美國現象／中國供應鏈成就蘋果 卻也困住蘋果
蘋果開發AI晶片 傳採購三星半導體玻璃基板

蘋果開發AI晶片 傳採購三星半導體玻璃基板
查克柏格砸大錢的結晶誕生 Meta新AI模型能幫購物還有一大潛力

查克柏格砸大錢的結晶誕生 Meta新AI模型能幫購物還有一大潛力

熱門新聞

對中國投資者而言，曾經備受投資者青睞的美元理財「高息神話」正逐漸褪色。路透

美元兌人民幣1年貶值6% 有人投資10萬虧3900

2026-04-11 12:10
CNBC財經節目主持人克雷默表示，他很喜歡台積電，但輝達更適合進場。（美聯社）

財經名嘴克雷默：我很喜歡台積電 但「這檔」股票更適合進場

2026-04-11 08:12
美國總統川普11日呼籲各國快來買美國的高品質原油。（美聯社）

大量油輪湧向美國 川普喊：全球最優原油、來就能裝走

2026-04-11 08:15
大摩指出，黃金在伊朗戰後表現不佳，鋁有望脫穎而出。路透

大摩：投資人質疑黃金避險地位「這種」金屬有望脫穎而出

2026-04-10 10:46
圖為一艘液化天然氣運輸船4月1日駛離荷莫茲海峽後朝印度孟買前進。(路透)

美以伊戰火延燒供應鏈 中國外貿商：中東訂單量減逾50%

2026-04-12 15:59
貝瑞隨即在電子報平台 Substack 發文表示，他堅持持有Palantir長天期賣權。（路透）

貝瑞和川普為這家AI股上演一場多空對決 結果「大賣空」本尊勝出

2026-04-11 06:10

超人氣

更多 >
華人花8000元買商務艙 登機前變經濟艙 航司竟稱「幫你忙」

華人花8000元買商務艙 登機前變經濟艙 航司竟稱「幫你忙」
川普自比「救世主」保守派痛批後悄刪文

川普自比「救世主」保守派痛批後悄刪文
加州男子為了幫房子保險而修剪樹木 竟面臨天價罰單

加州男子為了幫房子保險而修剪樹木 竟面臨天價罰單
搭機被降艙只能認了？專家曝索賠關鍵 多數人不知道

搭機被降艙只能認了？專家曝索賠關鍵 多數人不知道
DoorDash奶奶送麥當勞到白宮 川普塞了100元小費

DoorDash奶奶送麥當勞到白宮 川普塞了100元小費