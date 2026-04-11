我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

曼達尼住房政策 租客房東評價兩極

CNN：美情報指中國擬經第三國援伊朗肩射防空飛彈 中方否認

貝瑞和川普為這家AI股上演一場多空對決 結果「大賣空」本尊勝出

編譯劉忠勇／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
貝瑞隨即在電子報平台 Substack 發文表示，他堅持持有Palantir長天...
貝瑞隨即在電子報平台 Substack 發文表示，他堅持持有Palantir長天期賣權。（路透）

美國總統川普和因電影「大賣空」成名的投資人貝瑞（Michael Burry）為Palantir股票上演一場多空對決 ，從這家人工智慧（AI）軟體公司周五收盤續跌來看，貝瑞顯然更有說服力。

貝瑞本周在一則隨後刪除的貼文中聲稱，Anthropic 正「搶走 Palantir 的生意」。先前他已披露持有大量放空 Palantir的部位。

這兩年來，美國國防部整合了 Palantir 的「Maven」智慧系統，為對付伊朗的軍事行動提供即時數據分析儀表板。Palantir 和Anthropic 在機密軍事工作方面亦有合作關係。

川普周五在社群網站點名Palantir還附上股票代號說：「Palantir Technologies（PLTR）已證明具備卓越的戰鬥實力和裝備。去問問我們的敵人就知道了！！！」

貝瑞隨即在電子報平台 Substack 發文表示，他堅持持有Palantir 長天期賣權。貝瑞說，他 2025年秋季便開始放空這檔股票司，且已多次轉倉。

貝瑞寫道：「我目前持有 2027 年 6 月 17 日到期、履約價 50 美元的賣權，以及 2026 年 12 月 19 日到期、履約價 100 美元的賣權。我今天並未打算賣出這些部位。」

貝瑞說：「這檔股價這三天跌掉 18%之後，川普的貼文激勵股價回檔，先前隨著軟體股回落的股價或許就此能藉力反彈。正如先前所提，我會繼續持有賣權，因為我認為這家公司的基本面價值遠低於每股 50 美元。」

Palantir 周五回落1.9%，收在128.06美元，周線下挫 13.7%，今年以來的跌幅擴大至28%。

另外，貝瑞也在收費的Substack透露，他已買進大陸電商平台的京東和阿里巴巴，「京東是大幅加碼，阿里巴巴則是新建部位，比重略高於 6%」，京東持股比率「則再高出一些」。他說，京東近日疲軟表現提供了「具吸引力的進場點」。

此外，貝瑞也露他買進了 GameStop，「進一步擴大原本規模就不小的部位」，同時也買進了 Fiserv 。

貝瑞還提到他加碼輝達（NVIDIA）賣權，「這次是以 3.30 美元的價格，買進 2027 年 1 月到期、履約價 115 美元的賣權」。

輝達本周連續八日上漲，收在188.63美元。

川普 伊朗

上一則

油價、物價雙漲生活苦…南韓最高發60萬韓元給國民 在野批選前撒幣

延伸閱讀

費半連8漲再創新高 美伊談判仍左右未來走勢 當心市場過度自信

費半連8漲再創新高 美伊談判仍左右未來走勢 當心市場過度自信
電影「大賣空」本尊增持Nvidia看跌期權 買入京東、阿里巴巴

電影「大賣空」本尊增持Nvidia看跌期權 買入京東、阿里巴巴
中東和平隨以黎開啟談判可望持久 美股收高

中東和平隨以黎開啟談判可望持久 美股收高
美股驚險反彈 史坦普那指連五漲 巴基斯坦促川普延後最後通牒

美股驚險反彈 史坦普那指連五漲 巴基斯坦促川普延後最後通牒

熱門新聞

杜拜基準油價飆升至每桶近170美元，市場參與者說，該基準已「失靈」，要求改革定價機制。（路透）

中東原油飆上近170美元天價 但「有行無市」基本已失靈

2026-04-03 11:10
雖然油價上漲，但美國經濟依舊維持強勁。圖為紐約證券交易所前的遊客。(美聯社)

打伊朗其實是陰謀？戰爭讓美國成為更勝以往的經濟霸權

2026-04-04 13:01
美股將在3日的耶穌受難日休市一天，下周一（6日）照常開盤。圖為紐約證交所外景。（美聯社）

投資人注意 美股3日因「這節日」休市 其他國際市場一次看

2026-04-03 07:20
英特爾先進晶片封裝事業正快速成長。路透

英特爾大力衝刺先進封裝 傳已和這兩家科技大咖洽談

2026-04-06 11:55
中國江蘇省台州市一處養豬場負責人高秦山1月15日在豬舍內餵食黑豬。（路透）

中美角力燒向飼料 中國把黃豆當國安問題 發酵飼料加速去美依賴

2026-04-08 06:30
圖為三星GDDR7。（路透）

中DRAM龍頭力推一計畫 韓媒示警：記憶體超級周期晴轉陰

2026-04-05 07:20

超人氣

更多 >
全美啃老族最多的州 新澤西、紐約、加州榜上有名

全美啃老族最多的州 新澤西、紐約、加州榜上有名
中國「武器化」出生公民權 美法案嚴管代孕補國安破網

中國「武器化」出生公民權 美法案嚴管代孕補國安破網
起床後養成這5習慣 有助維持健康血壓

起床後養成這5習慣 有助維持健康血壓
拜登兒vs川普子 美可能破天荒上演第一公子格鬥

拜登兒vs川普子 美可能破天荒上演第一公子格鬥
梅蘭妮亞突與艾普斯坦切割 他嘲諷：完全是胡說八道

梅蘭妮亞突與艾普斯坦切割 他嘲諷：完全是胡說八道