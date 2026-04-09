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從Fed官員立場來看 美伊停火反而成了降息阻礙

從Fed會議紀錄官員立場來看 美伊停火反而成了降息阻礙

編譯劉忠勇／即時報導
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戰爭結束在短期內可能反而讓Fed更難放寬貨幣政策。（美聯社）
戰爭結束在短期內可能反而讓Fed更難放寬貨幣政策。（美聯社）

美伊之間的停火協議為化解全球經濟最新面臨的嚴重威脅提供了契機，但對聯準會（Fed）而言，問題可能接踵而至：能源衝擊餘波蕩漾，足以讓通膨居高不下，但又未嚴重到足以摧毀需求，如今將導致利率長時間維持不動。

Fed在周三公布3月17日至18日會議紀錄中強調，戰爭並非造成Fed不願降息的主因，而是讓原本已審慎的態勢更為複雜。早在衝突發生之前，降息空間便已縮小；勞動市場趨於穩定，舒緩經濟衰退的疑慮，而通膨向2%目標努力的進展則陷入停滯。

Fed上次會議將基準利率維持在3.5%至3.75%的區間，這是官員在2025年底連續三次降息後，二度維持利率不變。

會議紀錄指出，「絕大多數」官員認為通膨降溫的速度可能比預期緩慢，主要受三個交織的顧慮所驅動：關稅對商品價格的影響可能需要更長時間才能消退；油價滲透至核心通膨指標；以及多年來高於目標值的通膨，可能讓消費者和企業更容易接受進一步漲價的風險。

衝突擴大可能拖累經濟成長並導致經濟陷入衰退，曾是重啟降息最後且最強有力的理由。矛盾的是，戰爭結束在短期內可能反而讓Fed更難放寬貨幣政策。

有「Fed傳聲筒」稱號的華爾街日報記者提米羅斯認為，這是因為停火排除了最糟糕的經濟情境——即嚴重物價上漲導致供應鏈中斷並摧毀需求，但這對消除通膨壓力的風險幫助相對有限。戰爭期間上漲的能源和商品價格可能不會完全回落，且金融條件（如周三因停火樂觀情緒引發的市場大漲）也趨於寬鬆。

除去嚴重需求破壞的風險後，剩下的就是通膨問題，即使在最近能源價格上漲之前，這項問題就尚未完全熄滅。如果停火協議持續下去，通膨威脅雖然會比先前緩和，但仍可能蕩漾不已。

經濟諮詢公司Evenflow Macro的執行合夥人舒默林（Marc Sumerlin）說：「隨著衰退機率下降，通膨機率則上升，因為我們在沒有那麼多需求破壞的情況下，仍面臨價格壓力。」

同時，停火也降低了能源價格長時間上漲可能迫使Fed考慮升息的前景，雖然這種可能性較低，但破壞力卻更大。

慣例延遲三周發布的聯準會3月會議紀錄顯示，官員正努力應付戰爭帶來的雙重風險：一方面可能導致勞動市場突然惡化，進而需要降息；另一方面也可能導致通膨長期處於高檔，進而需要升息。

大多數官員在會後發布的預測中，仍計劃在今年內至少降息一次。但會議紀錄強化了這預期取決於通膨是否恢復向目標下降。會議紀錄指出，鑑於近日通膨缺乏進展，有兩位官員已延後了他們認為降息具備合理時機的評估。

聯準會 利率 降息

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