我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

不遵守協議就打 川普稱美軍續駐伊朗周邊 再動手「規模前所未見」

川普來硬的 要求歐洲盟國「數日內」提交護航計畫 確保荷莫茲安全

搶救買氣 百事部分零食降價多達15%

編譯湯淑君／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
百事洋芋片在某些零售店每包漲到超過7美元，讓許多消費者難以消受。（路透）
百事洋芋片在某些零售店每包漲到超過7美元，讓許多消費者難以消受。（路透）

洋芋片一包漲到7美元，讓美國許多消費者吃不消，終於迫使業者調降售價挽救業績，但或許為時已晚。

英國「獨立報」報導，過去幾年來，百事公司（PepsiCo）的菲多利部門（Frito-Lay）逐步調漲產品價格，包括多力多滋玉米片、樂事洋芋片，以及奇多玉米脆棒。在原料、包裝和運輸成本全面上揚推升通膨時期，這項策略發揮衝高營收的助益。

但百事洋芋片在某些零售店每包漲到超過7美元，沃爾瑪販售的多力多滋售價自2021年至今則已飆漲將近50%，已讓許多消費者難以消受，買氣隨之滑落，已衝擊菲多利部門營收。

沃爾瑪開始縮減少擺售菲多利產品，騰出一些架上空間販售價格較低的自有品牌和百事對手品牌產品，例如Takis。百事感到壓力但未立刻降價，以至於銷售下坡路愈來愈陡。

報導引述知情人士說，直到今年2月，百事迫於財務壓力日增，才開始改弦易轍，宣布某些零食降價多達15%，並且調整策略，多力多滋和奇多等頂尖品牌行銷重心轉向價值更高的大包裝。百事在2025下半年開始在特定城市降價，測試市場反應。根據美聯社報導，百事執行長龍嘉德（Ramon Laguarta）今年2月表示，到夏季時，就知道降價是否「足夠」。

當時他提到，初步測試結果發現，降價對提高銷量的效果「相當好」。

決定降價也導致樂事零食產品在沃爾瑪、好市多、Target等大賣場擺售空間擴增，平均增幅達二位數。

但財星網站（Fortune）指出，百事挽救銷售的降價行動來得太遲，降幅也太小。在最近降價前，百事產品自2020年以來整體漲幅約40%，比美國食品價格同時期約25%的漲幅大得多。

現在降價，時機也頗為尷尬。早在伊朗戰爭2月底爆發前，Toast的銷售點數據已顯示，美國消費者每四人就有三人抱怨民生必需品價格太貴，有必要大砍非必要支出。伊朗實質封鎖荷莫茲海峽後，肥料價格大漲，也可能增加玉米的成本。

Target 沃爾瑪

上一則

塑膠每年成功回收率僅10% 加劇全球暖化

下一則

美伊開戰以來 土耳其大賣黃金 拖累行情

延伸閱讀

好市多鍋具年漲7成…反映關稅影響

好市多鍋具年漲7成…反映關稅影響
實在有夠絕望 黃牛高價囤了一屋子記憶體：直呼「完蛋了砸手裡了」

實在有夠絕望 黃牛高價囤了一屋子記憶體：直呼「完蛋了砸手裡了」
烏戰來新高 美每加侖平均油價破4元 較美伊開戰前漲逾1元

烏戰來新高 美每加侖平均油價破4元 較美伊開戰前漲逾1元
通膨時代「買什麼價位的菜」南加購房者考量因素

通膨時代「買什麼價位的菜」南加購房者考量因素

熱門新聞

杜拜基準油價飆升至每桶近170美元，市場參與者說，該基準已「失靈」，要求改革定價機制。（路透）

中東原油飆上近170美元天價 但「有行無市」基本已失靈

2026-04-03 11:10
圖為台積電獨立董事伯恩斯。路透

台積電獨董逢低布局 砸逾千萬加碼買股

2026-04-01 08:53
雖然油價上漲，但美國經濟依舊維持強勁。圖為紐約證券交易所前的遊客。(美聯社)

打伊朗其實是陰謀？戰爭讓美國成為更勝以往的經濟霸權

2026-04-04 13:01
美股將在3日的耶穌受難日休市一天，下周一（6日）照常開盤。圖為紐約證交所外景。（美聯社）

投資人注意 美股3日因「這節日」休市 其他國際市場一次看

2026-04-03 07:20
外資3月大舉拋售三星電子與SK海力士，致其股價重挫逾兩成，但市場視為潛在反彈買點。(路透)

基金經理人：這些股票買點浮現 戰事降溫後將暴衝

2026-04-01 22:30
伊朗正默默在荷莫茲海峽實質建立收費站。（路透）

保護費來真的？伊朗正設立荷莫茲海峽「收費站」 以人民幣、穩定幣結算

2026-04-02 07:20

超人氣

更多 >
全中國僅1隻 「世上最孤獨動物」冬眠醒了 遊客圍觀

全中國僅1隻 「世上最孤獨動物」冬眠醒了 遊客圍觀
做過數十種副業 他說這幾種付出最少、賺得最多

做過數十種副業 他說這幾種付出最少、賺得最多
18歲女星戴「30萬耳環」炫富害慘父 對鏡落淚一秒心碎

18歲女星戴「30萬耳環」炫富害慘父 對鏡落淚一秒心碎
伊朗戰爭拖長 全球經濟衰退風險升高 這2大國除外

伊朗戰爭拖長 全球經濟衰退風險升高 這2大國除外
油價崩跌、機票卻降不下來？航空業曝殘酷真相

油價崩跌、機票卻降不下來？航空業曝殘酷真相