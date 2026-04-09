搶救買氣 百事部分零食降價多達15%

百事洋芋片在某些零售店每包漲到超過7美元，讓許多消費者難以消受。（路透）

洋芋片一包漲到7美元，讓美國許多消費者吃不消，終於迫使業者調降售價挽救業績，但或許為時已晚。

英國「獨立報」報導，過去幾年來，百事公司（PepsiCo）的菲多利部門（Frito-Lay）逐步調漲產品價格，包括多力多滋玉米片、樂事洋芋片，以及奇多玉米脆棒。在原料、包裝和運輸成本全面上揚推升通膨時期，這項策略發揮衝高營收的助益。

但百事洋芋片在某些零售店每包漲到超過7美元，沃爾瑪 販售的多力多滋售價自2021年至今則已飆漲將近50%，已讓許多消費者難以消受，買氣隨之滑落，已衝擊菲多利部門營收。

沃爾瑪開始縮減少擺售菲多利產品，騰出一些架上空間販售價格較低的自有品牌和百事對手品牌產品，例如Takis。百事感到壓力但未立刻降價，以至於銷售下坡路愈來愈陡。

報導引述知情人士說，直到今年2月，百事迫於財務壓力日增，才開始改弦易轍，宣布某些零食降價多達15%，並且調整策略，多力多滋和奇多等頂尖品牌行銷重心轉向價值更高的大包裝。百事在2025下半年開始在特定城市降價，測試市場反應。根據美聯社報導，百事執行長龍嘉德（Ramon Laguarta）今年2月表示，到夏季時，就知道降價是否「足夠」。

當時他提到，初步測試結果發現，降價對提高銷量的效果「相當好」。

決定降價也導致樂事零食產品在沃爾瑪、好市多、Target 等大賣場擺售空間擴增，平均增幅達二位數。

但財星網站（Fortune）指出，百事挽救銷售的降價行動來得太遲，降幅也太小。在最近降價前，百事產品自2020年以來整體漲幅約40%，比美國食品價格同時期約25%的漲幅大得多。

現在降價，時機也頗為尷尬。早在伊朗戰爭2月底爆發前，Toast的銷售點數據已顯示，美國消費者每四人就有三人抱怨民生必需品價格太貴，有必要大砍非必要支出。伊朗實質封鎖荷莫茲海峽後，肥料價格大漲，也可能增加玉米的成本。