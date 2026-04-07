全球搶油 美油出口暴增 巴肯油價對WTI由折價翻轉為溢價18美元

荷莫茲海峽運輸受阻後，全球搶購北美原油，美國內陸油價由折價迅速翻轉為溢價。（美聯社）

全球原油市場供需裂痕擴大，影響已蔓延至北美，推升內陸油價並壓縮現貨供應。在荷莫茲海峽運輸受阻影響下，市場上可取得的原油減少，亞洲與歐洲煉油廠轉向搶購北美原油，帶動從美國德州、北達科他州 到加拿大 亞伯達省的油價普遍走高。

數據顯示，巴肯（Bakken）原油在明尼蘇達州Clearbrook交割中心，周一對西德州原油（WTI）月均價轉為每桶溢價18美元，較2月28日伊朗戰事爆發前的每桶1.2美元折價明顯翻轉。墨西哥灣 的馬爾斯（Mars）原油溢價一度達18美元，Southern Green Canyon原油則連續五個交易日維持7美元以上溢價。

BOK Financial Securities能源交易主管Dennis Kissler表示，出口需求成為支撐WTI維持高檔的主因，美國正大量向海外輸出原油。

加拿大市場同步走強。油砂提煉的合成原油對WTI溢價升至19.9美元，較一個月前約1美元顯著擴大。

交易商指出，美國與加拿大原油正大量流向沿海市場以供出口，導致內陸現貨供應趨緊。

不過，加拿大基準油Western Canadian Select表現相對疲弱，其對WTI折價擴大至16.25美元，主因為委內瑞拉原油供應增加，壓抑價格。