投資人寄望荷莫茲海峽開通 下周美通膨數據成戰爭影響首要檢驗
投資人指望對美國股市一個月來因伊朗戰爭而掀起的賣壓可望落幕之際，美國3月就業數據意外優於預期，投資人倒反映平平，下周公布的最新通膨數據，才將真正反映中東戰爭對美國經濟和企業的影響。
美股適逢耶穌受難日縮短交易的一周中，史坦普500指數和那斯達克綜合指數分別收漲3.4%和4.4%，結束連五周的跌勢。費城半導體指數更大漲5%。
美股本周漲勢驚人，看多的投資人相信股市可望擺脫伊朗戰爭的陰影，也有時間消化高油價對經濟的影響；但仍有不少人對此時進場心存觀望，警告美股還會進一步盤整。
美國3 月就業人數新增 17.8 萬人，失業率小幅下滑至 4.3%，伊朗戰爭對勞動力市場的實質影響目前仍是未知數。對政策敏感的2年期公債殖利率上揚 4 個基點至 3.84%，標普 500 期指下跌 0.3%。
NerdWallet 經濟學家蘭特（Elizabeth Renter）評道，就業成長固然可觀，但並不代表勞動市場已重回正軌或強勁成長。「若中東衝突持續下去，我們可能會在 5 月或 6 月左右看到對就業市場的影響。」
宏利投資管理聯席首席投資策略師米斯金（Matthew Miskin）說：「要讓市場把注意力從中東局勢、油價和浮現的風險轉移開來，會很困難。市場始終極其關注地緣政治風險……以及這一切最後會如何收場。」
Wealth Enhancement Group副首席投資長胡伯（Doug Huber）說：「市場依據油價走勢來定價，通膨預期、債券市場等等，一切都受制於油價表現。」
波灣衝突會拖長仍是首要風險，這也是為何中東相關消息動輒左右市場走勢。投資人已經意識到通膨會持續走高。布蘭特原油周四收在接近每桶109美元。但投資人始終認為，戰爭一旦結束任何物價上漲都只是暫時的。
與此同時，伊朗正和阿曼草擬一個監測荷莫茲海峽航運的協議，且首見貨櫃輪和LNG船駛離海峽，波灣恢復海運似見轉機。
美國下周五將公布3月消費者物價指數（CPI），將是頭一份對這場戰爭所帶來影響的檢驗。據 FactSet調查分析師意見，整體CPI 年增率預料將從 2.4% 跳升至 3.1%。
法國巴黎銀行（BNP Paribas）認為，「油價轉嫁成本的第一階段，將在3月透過機動車燃料來反映」。
米斯金指出，他會留意戰爭和能源價格飆漲對其他商品和服務產生的「漣漪效應」，但他強調，3 月的數據對於觀察更廣泛的通膨影響可能還為時過早。
前摩根大通（JPMorgan Chase）的克蘭諾維奇（Marko Kolanovic）在X平台提醒，美軍地面行動很可能在長假展開。「我認為所有的風聲和欺敵，都是為了支撐股市並壓制油價，好讓大家掉以輕心。對這波漲勢保持觀望或許比較保險。」
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