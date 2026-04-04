投資人寄望荷莫茲海峽開通 下周美通膨數據成戰爭影響首要檢驗

伊朗正和阿曼草擬一個監測荷莫茲海峽航運的協議，且首見貨櫃輪和LNG船駛離海峽，波灣恢復海運似見轉機。(路透)

投資人指望對美國股市一個月來因伊朗 戰爭而掀起的賣壓可望落幕之際，美國3月就業數據意外優於預期，投資人倒反映平平，下周公布的最新通膨數據，才將真正反映中東戰爭對美國經濟和企業的影響。

美股 適逢耶穌受難日縮短交易的一周中，史坦普500指數和那斯達克綜合指數分別收漲3.4%和4.4%，結束連五周的跌勢。費城半導體指數更大漲5%。

美股本周漲勢驚人，看多的投資人相信股市可望擺脫伊朗戰爭的陰影，也有時間消化高油價對經濟的影響；但仍有不少人對此時進場心存觀望，警告美股還會進一步盤整。

美國3 月就業人數新增 17.8 萬人，失業率小幅下滑至 4.3%，伊朗戰爭對勞動力市場的實質影響目前仍是未知數。對政策敏感的2年期公債殖利率上揚 4 個基點至 3.84%，標普 500 期指下跌 0.3%。

NerdWallet 經濟學家蘭特（Elizabeth Renter）評道，就業成長固然可觀，但並不代表勞動市場已重回正軌或強勁成長。「若中東衝突持續下去，我們可能會在 5 月或 6 月左右看到對就業市場的影響。」

宏利投資管理聯席首席投資策略師米斯金（Matthew Miskin）說：「要讓市場把注意力從中東局勢、油價和浮現的風險轉移開來，會很困難。市場始終極其關注地緣政治風險……以及這一切最後會如何收場。」

Wealth Enhancement Group副首席投資長胡伯（Doug Huber）說：「市場依據油價走勢來定價，通膨預期、債券市場等等，一切都受制於油價表現。」

波灣衝突會拖長仍是首要風險，這也是為何中東相關消息動輒左右市場走勢。投資人已經意識到通膨會持續走高。布蘭特原油周四收在接近每桶109美元。但投資人始終認為，戰爭一旦結束任何物價上漲都只是暫時的。

與此同時，伊朗正和阿曼草擬一個監測荷莫茲海峽航運的協議，且首見貨櫃輪和LNG船駛離海峽，波灣恢復海運似見轉機。

美國下周五將公布3月消費者物價指數（CPI），將是頭一份對這場戰爭所帶來影響的檢驗。據 FactSet調查分析師意見，整體CPI 年增率預料將從 2.4% 跳升至 3.1%。

法國巴黎銀行（BNP Paribas）認為，「油價轉嫁成本的第一階段，將在3月透過機動車燃料來反映」。

米斯金指出，他會留意戰爭和能源價格飆漲對其他商品和服務產生的「漣漪效應」，但他強調，3 月的數據對於觀察更廣泛的通膨影響可能還為時過早。

前摩根大通（JPMorgan Chase）的克蘭諾維奇（Marko Kolanovic）在X平台提醒，美軍地面行動很可能在長假展開。「我認為所有的風聲和欺敵，都是為了支撐股市並壓制油價，好讓大家掉以輕心。對這波漲勢保持觀望或許比較保險。」

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