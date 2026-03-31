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巴菲特憂銀行體系「劇院失火」恐慌重演 示警伊朗核武將引發災難

編譯葉亭均／綜合外電
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波克夏董事長巴菲特警告說，他觀察到銀行體系開始出現脆弱的跡象。(美聯社)
波克夏董事長巴菲特警告說，他觀察到銀行體系開始出現脆弱的跡象。(美聯社)

波克夏董事長巴菲特警告說，他觀察到銀行體系開始出現脆弱的跡象，此時，銀行體系與非銀行機構之間的連結日益緊密。對於中東情勢，巴菲特也警告說，核武擴散正讓世界變得更加危險，並表示若伊朗取得核彈，將提高爆發災難性衝突的風險。

這位被譽為「股神」的傳奇投資人周二（3月31日）接受CNBC訪問時表示，維持金融體系穩定應該是聯準會的首要任務之一。他指出，像摩根大通這樣的銀行，是經濟運作的關鍵環節，每天調度數兆美元的資金。

巴菲特表示：「它們彼此互相影響，一家面臨麻煩時，就可能擴散到其他家。」

近期信貸市場接連出現重大爆雷事件，讓投資人感到不安，擔心銀行與私人信貸基金的資產負債表中正醞釀風險。巴菲特表示，一旦市場出現恐慌，許多投資人很可能會急著撤離。

他說：「如果有人在擁擠的劇院裡大喊失火，儘管人人都會跑，但搶先別人一步衝到門口仍然有利。」他幽默補充說：「我會站在後面說『大家保持冷靜』，但那是因為我跑不快。」

另一方面，針對地緣政治問題，巴菲特說，擁有核武的國家數量持續增加，已從根本上改變全球風險局勢，也加劇了他數十年來對核擴散問題的憂慮。

巴菲特說，「現在已經有……九個國家」擁有核武，「當時只有兩個國家時，我們就已經非常擔心……當時並不是在面對不穩定的人或類似情況。但現在情勢已經完全改變」。

巴菲特特別指出，有關伊朗與北韓的地緣政治緊張局勢正在升高，意味著這些地區一旦出現核武，情勢將變得更加嚴峻。

他說：「想想看，北韓已經擁有核武，而伊朗也想取得核武，你會有什麼感受？最危險的情況，其實是某個手握核武按鈕的人，正面臨自身生命危機，或承受極大的羞辱……我不知道該如何解決這個問題，但我知道，如果伊朗擁有核武，情勢將比沒有時更加棘手。」

巴菲特長期警告，核武能力的擴散會提高最壞情境發生的可能性。當被問到，若面對濃縮鈾議題，他會給美國總統什麼建議時，巴菲特對長期發展抱持較為宿命的看法。

他表示：「我會說，不論如何……在未來100年內，或許是200年，誰知道，終究會發生某些事情，導致核武被使用。而我們無法忽視目前世界上已存在的核武現實。」

現年95歲的巴菲特最近已卸下波克夏執行長職務。這家市值約1兆美元的企業集團，業務涵蓋保險、公用事業、鐵路、能源及消費品等領域，同時也是包括美國運通在內的銀行業的長期投資者。

聯準會 摩根大通 波克夏

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