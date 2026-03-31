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川普說他預計美軍二至三周內撤離伊朗 油金早盤上漲 美股期指無變化

編譯劉忠勇／綜合外電
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川普周二在白宮告訴記者：「我會說就在二周內，可能是兩周，也可能是三周。我們會撤軍...
川普周二在白宮告訴記者：「我會說就在二周內，可能是兩周，也可能是三周。我們會撤軍，因為我們沒有理由繼續打下去。」（歐新社）

美國總統川普表示，他預計美國會在二至三周內結束對伊朗的戰爭，並暗示美國已大致達成軍事目的，後續荷莫茲海峽的問題將交由其他國家解決。美股期指周三變動不大；原油期貨小漲，金價維持連三天漲勢。

新加坡時間今天上午 7時，西德州原油（WTI）5 月期貨上漲 0.8%，報每桶 102.23 美元。布蘭特原油 6 月期貨周二下跌 3.2%，收在每桶 103.97 美元。

現貨金價今天一早上漲0.3%至4.679.93美元，前一交易日則上漲 3.5%。

川普周二在白宮告訴記者：「我會說就在二周內，可能是兩周，也可能是三周。我們會撤軍，因為我們沒有理由繼續打下去。」

川普指出，伊朗仍有可能在這期限內和美國達成協議，但他強調，結束戰爭不一定要以德黑蘭達成協議為前提。川普表示，只要伊朗無法獲得核武，美國就會撤軍，並聲稱現任政權比戰前的領導層更好。

川普說：「我們現在已經實現了政權輪替。替換政權原本不是我的目標之一。我只有一個目標，就是讓他們無法擁有核武，而這個目標已經達成。他們將不會擁有核武器。」

川普再次對美國盟友表達失望，不滿盟國未協助重開自衝突爆發以來處於封鎖狀態的荷莫茲海峽。知情人士透露，川普曾向身邊人士表示他對北大西洋公約組織（NATO）成員國及其他盟友感到不滿。隨著戰爭拖延，川普認為幾個夥伴國不願付出足夠努力來促成戰爭果斷結束。

川普在橢圓形辦公室說：「海峽會發生什麼事？那將和我們無關，因為這些國家，像是中國，他們會開著自己漂亮的船過去加滿油，然後離開，他們會照顧好自己。我們沒有理由替他們做這件事。」

儘管川普發出即將撤軍的訊號，但他也暗示美國可能會鎖定伊朗境內的橋樑進行打擊，以迫使伊朗回到談判桌。彭博引述知情人士表示，川普已意識到目前的局勢難以持久。

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