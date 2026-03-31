川普傳擬不等荷莫茲海峽解封即收兵 美股期指由黑翻紅

有報導說美國總統川普告訴幕僚，即使荷莫茲海峽大致上仍處於封鎖狀態，他仍願意結束美國對伊朗的軍事行動。（路透）

美股 期指周二由黑翻紅，亞洲股市跌幅收斂，油價漲勢放緩，因有報導說美國總統川普 告訴幕僚，即使荷莫茲海峽大致上仍處於封鎖狀態，他仍願意結束美國對伊朗 的軍事行動。

華爾街日報報導川普的這番談話後，美股期指由翻漲 0.5%，亞股超過 1% 的跌幅也隨之收窄。美元漲幅同步回落。在伊朗襲擊科威特原油輪後一度大漲的西德州原油，漲幅亦有所收斂。

西德州中級原油（WTI）目前上漲2.3%至每桶105.28美元，現貨金價漲0.6%至4,537.38美元。

墨爾本 Pepperstone 集團研究主管韋斯頓（Chris Weston）寫道：「市場持續飽受地緣政治消息的轟炸，且這種情況在未來幾天甚至幾周內仍會持續」。「對於短期內能否達成停火，市場依然深感懷疑。」

據華爾街日報報導，川普和他的幕僚評估後認為，要強行打通荷莫茲海峽，衝突將超出他所規劃的四到六周期限。他決定美軍應達成消耗伊朗海軍與飛彈庫存的主要目標，並在外交施壓德黑蘭恢復通航之時，逐步結束目前的戰爭狀態。官員指出，若外交手段失敗，華府將轉而敦促歐洲與波斯灣盟國主導重啟海峽。

官員透露，川普仍有動武選項可供裁奪，但目前並非他的首要任務。

分析師指出，若無法迅速恢復安全航行，德黑蘭當局將持續威脅全球貿易，直到美國及其夥伴選擇談判達成協議，或是採取武力強行結束這場危機。

華盛頓布魯金斯學會（Brookings Institution）副會長、伊朗專家馬洛尼（Suzanne Maloney）批評，在海峽尚未重啟前就結束軍事行動，是「極其不負責任」的行為。