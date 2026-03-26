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為什麼本周戴爾、HPE、甚至挨告的美超微股價都大漲？

編譯劉忠勇／綜合外電
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戴爾（Dell）股價創新高，單單本周漲幅便超過 16%。（路透）
戴爾（Dell）股價創新高，單單本周漲幅便超過 16%。（路透）

戴爾（Dell）股價創新高，單單本周漲幅便超過 16%，慧與（HPE）本周更大漲19%，就連遭到股東集體訴訟索賠的美超微電腦（Super Micro Computer），也大漲17%。

這三檔股票名列史坦普500指數本周表現最佳的前五大個股。

分析師認為，有三大因素帶動了這波漲勢，其一是投資人最近關注所有和中央處理器（CPU）相關的題材。雖然圖形處理器（GPU）主導了人工智慧運算初期的工作負載，如今CPU也視為 AI 運算任務中不可或缺的一環。

Evercore ISI析師達里亞納尼（Amit Daryanani）周三給客戶的報告中寫道：「投資人漸漸認為，受惠於一般企業伺服器的汰舊換新，以及 AI 基礎設施中負責協調工作負載、管理資料傳輸及處理前後期運算任務的需求，CPU帶動的伺服器需求韌性可能高於先前預期。」

達里亞納尼指出，安謀（Arm）投資者日所發表的最新評論，顯然也支持這一論點。這家晶片設計大廠看好前景，「進一步強化了異質運算（Heterogeneous Computing）在 AI 系統中的重要性，其中 CPU 仍是加速器（如 GPU）關鍵的互補元件。」

其次是美超微爆發共同創辦人在內的高層主管涉嫌走私伺服器到中國，違反美國的管制規定。儘管美超微本身並未在起訴之列，但分析師擔心該公司可能因這樁醜聞流失業務。達里亞納尼說：「投資人認為，若輝達（NVIDIA）重新調配供貨，戴爾、其次是慧與，都將成為潛在的受益者。」

美超微股東周三控告該公司證券詐欺，蓄意隱瞞很大部分伺服器銷往在中國的公司，藉此誇大業務前景並推升股價，且在遵守出口管制法律方面有重大缺陷。

不過，美超微周三股價仍勁揚8.2%，可見投資人認為該公司仍將受惠於伺服器市場的長期趨勢。

達里亞納尼在報告中也指出，近來原廠委託製造（OEM）普遍受到青睞，而記憶體類股則走勢疲軟。

他說：「市場可能開始將對 OEM 廠商更為有利的成本和供應背景反映在股價中，因為記憶體價格與供應一旦趨於穩定，將減輕硬體獲利能力面臨的一大壓力。」

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