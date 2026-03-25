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散戶變心？美股最強低接部隊縮手 撐盤主力鬆動

編譯季晶晶／綜合外電
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隨散戶買盤降溫，美股撐盤力量出現鬆動跡象。圖為紐約證交所外景。（美聯社）
隨散戶買盤降溫，美股撐盤力量出現鬆動跡象。圖為紐約證交所外景。（美聯社）

對散戶而言，如今買股的風險已開始大過潛在報酬，而這群人近年來一直是美股最穩定的逢低承接者。

根據研究機構Vanda Research數據，散戶周一出現自2023年11月以來首見單日淨賣出個股的情況，拋售金額為2060萬美元。當天，美國總統川普緩和了對轟炸伊朗能源設施的威脅，帶動史坦普500指數反彈。

隨著中東衝突延宕，散戶投資人的買盤需求逐步降溫。儘管他們周二又恢復買進，但對於過去幾年每逢回檔就積極進場的這股資金而言，出現熱情減弱跡象，仍令人擔憂。

Vanda總經策略師Ruta Prieskienyte在周二發布的報告中指出：「自3月初以來的趨勢是，散戶參與度逐漸降低，同時市場呈現系統性去槓桿化，另一方面，長線基金與避險基金的買盤也相對溫和。」

周二截至美東時間中午12時50分，散戶買進約2.623億美元的股票，當時史坦普500指數小幅走低。這項美股基準指數本月已下跌近5%。

愈來愈多跡象顯示，散戶對股市前景的信心正在減弱。Citadel Securities一項衡量散戶風險偏好的指標，已從2月高點大幅下滑。

在過去三年的多頭行情中，散戶買盤力量曾多次在市場動盪時發揮穩定作用。鑒於這群投資人在華爾街的影響力日益增長，其投資熱情降溫，可能帶來風險。

根據摩根大通數據，去年散戶投資人資金流入創歷史新高，幾乎是五年平均水準的兩倍。該數字較2021年創下的前一紀錄高出17%，並較2024年水準高出近60%。

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