史上最大IPO 馬斯克SpaceX傳本周提申請 籌資750億美元

知情人士透露，馬斯克旗下太空公司SpaceX正計劃本周稍晚或下周向監管機構提交首次公開發行股票（IPO）說明書。(路透)

知情人士透露，馬斯克旗下太空公司SpaceX 正計劃本周稍晚或下周向監管機構提交首次公開發行股票（IPO）說明書。這次提出保密申請，將正式確立SpaceX的上市計畫，目標於6月公開上市。

根據資訊科技新聞媒體The Information報導，SpaceX此次發行股票，將測試投資人對這筆可能成為美國史上最大IPO案的需求。參與籌備的顧問人士預測，SpaceX可能在IPO中籌資超過750億美元，高於先前傳出的估計500億美元。

這名人士透露，該公司上次估值為1.25兆美元，但實際籌資規模與估值，要到上市前數周才會敲定。

這次IPO對機構投資人賣點，預料聚焦三大面向，包括太空發射業務為穩定收入來源、Starlink衛星網路業務快速成長，以及有潛力做為軌道資料中心服務業者的潛力。

不過，SpaceX的申報文件可能顯示，在上月以2,500億美元吸收馬斯克的AI公司xAI後，SpaceX仍處於虧損狀態。然而，許多投資機構不願押注馬斯克失敗，因為他擁有一群忠實的散戶投資人支持。

知情人士說，馬斯克尤其致力於讓散戶投資人能參與這次IPO。以一般IPO案而言，銀行通常只會將約10%的股份分配給個人投資人，但SpaceX分給散戶投資人的比率預期明顯更高。兩位參與交易的人士表示，釋出給散戶的比率可能超過20%，但最終數字尚未確定。這些投資人可能包括透過Robinhood等券商買股的小型投資人，以及銀行的高資產客戶。

此外，SpaceX將不會採用大多數IPO常見的六個月禁售期。