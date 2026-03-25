亞馬遜布局「超萌」家庭人形機器人 收購新創Fauna Robotics

紐約新創公司Fauna Robotics的機器人Sprout。(美聯社)

亞馬遜 （Amazon）積極布局人形機器人 領域，最新收購紐約新創公司Fauna Robotics，另與卡達億萬富豪參與德國 機器人新創公司Neura Robotics的最新一輪融資。

知情人士透露，亞馬遜上周完成收購Fauna Robotics。這家新創公司正在開發一款身高42英吋（約107公分）、名為Sprout的人形機器人，可與人互動、對話、行走、抓取物品，甚至跳舞，並能隨時間建立記憶，目前版本售價為5萬美元。它採用輝達的Jetson Orin機器人平台。

Fauna Robotics今年1月起，已將Sprout推廣給研發合作夥伴。Sprout體型比競爭同業的人形機器人更小，有利於在家庭與辦公室中執行任務，例如撿起玩具或從儲藏室取食物。

亞馬遜發言人證實收購消息，但未透露收購金額，表示公司「對Fauna打造具備能力、安全且有趣、人人都能使用的機器人的願景感到興奮」。Fauna包括兩位共同創辦人在內的約50名員工將加入亞馬遜，並持續向外部研究人員推廣Sprout。此前，Fauna已從多方投資者募資至少3,000萬美元。

亞馬遜曾在2021年推出家用機器人Astro，但市場反應有限。該公司也曾展示能用於包裹處理與倉儲的人形機器人技術，但Fauna的技術預期將更聚焦消費型機器人市場。

若亞馬遜推出人形機器人產品，將與多款開發中的機器人專案競爭，例如特斯拉Optimus、Figure AI的人形機器人，以及波士頓動力公司和各類新創公司的產品。

亞馬遜上周也證實收購開發四足配送機器人的新創Rivr。

彭博也報導，卡達王室成員、前首相哈馬德（Sheikh Hamad bin Jassim Al Thani，HBJ）最近透過其控股公司旗下機構成為德國機器人新創公司Neura Robotics的股東。亞馬遜、高通創投、穩定幣發行商Tether，以及德國博世也參與了這次3月的增資。Neura正在開發由AI驅動的人形機器人。