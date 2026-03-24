誰提前知道？川普延後攻擊伊朗前 有人重押原油逾5億美元

美國尼米茲級航空母艦「林肯號」18日在針對伊朗發動的「史詩怒火」行動期間，於一處未公開地點完成海上補給後離開。(路透)

川普 總統宣布延後5天攻擊伊朗 能源基礎設施，引發原油市場重挫。然而，就在他發文前短短15分鐘內，有交易員在原油價格上押注逾5億美元。

川普先前要求伊朗在23日前重新開放關鍵的荷莫茲海峽，否則電廠將被「徹底摧毀」，但他於格林威治時間當天11時05分在Truth Social發文，其內容被市場解讀為美伊之間的談判具建設性且仍在進行，進而引發原油與天然氣市場強烈拋售，布蘭特原油價格在短短數分鐘內一度大跌15%。

金融數據公司LSEG的數據顯示，在格林威治時間當日10時49分至10時50分之間，交易員共下單5100口布蘭特與西德州原油期貨，依路透計算總值超過5億美元。數據亦顯示，在這些合約成交的那1分鐘內，交易顯示以賣方為主，但無法確認交易者身分。當時布蘭特原油期貨成交量約增加2000口，明顯高於當天稍早水準。

另外，根據CNN報導，有一名在Polymarket精準下注的交易員，儘管預測的皆為尚未公開的軍事行動，但在涉及伊朗的五位數金額交易中，勝率仍高達93%，累計獲利近100萬美元。其下注模式近乎預知，包括在2024年10月以色列 對伊朗報復性衝突發動空襲前數小時、2025年6月美國空襲伊朗核設施前數小時，以及今年2月美以聯手突襲、引發當前伊朗戰爭之前數小時進行下注。

預測平台允許用戶對體育、選舉甚至戰爭結果下注，但目前尚不清楚被區塊鏈分析公司Bubblemaps標記的該名交易員是否為內線人士，且其使用的帳戶為匿名，無法追溯到特定個人。

區塊鏈分析公司Bubblemaps的研究結果顯示，市場對可能出現內線交易的疑慮正持續升高。Bubblemaps執行長維曼（Nick Vaiman）接受CNN採訪時表示：「從獲利規模、下注市場、交易時機、成功率，以及帳戶之間的鏈上關聯性來看，這些都強烈顯示可能存在內線活動。在我看來相當可疑。」