美國傳外交斡旋結束伊戰 WTI油價應聲重挫近5%跌破88美元

川普總統周二暗示，伊朗已提供一份「禮物」，展現他宣稱正在進行的談判誠意。（歐新社）

美國據報導正積極外交斡旋，設法結束對伊朗的戰爭，國際油價周四在亞洲交易聞聲下跌。

西德州原油（WTI）前一個交易日上漲後，周四在亞洲交易一度重挫 4.9%，跌破每桶 88 美元。

新加坡 時間上午 6 時 32 分，WTI5 月期貨下跌 3.8%，報每桶 88.85 美元。

布蘭特原油 5 月期貨周二收盤上漲 4.6%，報每桶 104.49 美元。

以色列電視台第 12 頻道報導，華盛頓正尋求為期一個月的停火以進行談判。另外，紐約時報引述聽取過相關簡報的官員說法報導，美國已向伊朗提交了一份包含 15 點計畫的方案，旨在結束這場衝突。

在此之前，知情人士透露，川普 政府已下令第 82 空降師部署約2,000 名士兵前往中東。白宮 衡量多項方案，以化解伊朗對荷莫茲海峽的控制。

戰略與國際研究中心（CSIS）中東計畫高級研究員托德曼（Will Todman）說：「川普似乎正尋求和伊朗進行嚴肅談判，同時也保留了其他選項。」他說，目前尚不清楚增派部隊是「談判策略的一部分，還是他真的在為地面進攻做準備」。

川普總統周二暗示，伊朗已提供一份「禮物」，展現他宣稱正在進行的談判誠意。他並未詳述禮物內容，但證實這和通過海峽的能源流動有關。

伊朗則表示，只要外國船隻不支援對伊朗的侵略行動，並遵守德黑蘭制定的規定，就允許穿越海峽。

以色列國防部長卡茲（Israel Katz）周二表示，軍事行動將「全力持續進行」。以色列第 12 頻道關於停火計畫的報導中指出，以色列該提議感到憂慮，並認為伊朗不太可能接受。