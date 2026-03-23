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看好AI潛力但不滿股價掉隊 維權巨頭Elliott砸數十億美元入股新思科技

編譯劉忠勇／綜合外電
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輝達去年底也買進新思科技價值 20 億美元的股票。路透
輝達去年底也買進新思科技價值 20 億美元的股票。路透

維權避險基金Elliott投資管理公司已悄悄入股晶片設計軟體大廠新思科技（Synopsys），投入金額多達數十億美元。

據華爾街日報報導，Elliott計劃接下來和新思科技交涉，推動該公司提升軟體和服務的獲利能力。據彭博彙集資料，新思科技最大客戶是聯發科，大聯大、世芯、巨有也是主要客戶。

新思科技的軟體和服務用於設計現代晶片的電子元件，並協助半導體、科技及人工智慧公司確保硬體運作符合預期。

Elliott 執行合夥人柯恩（Jesse Cohn）告訴華爾街日報：「新思科技對全球晶片產業極其重要。隨著人工智慧驅動晶片複雜度和資本投資發生跨越式變化，新思科技憑藉其獨特優勢，必能從中獲益。」

柯恩表示，Elliot認為新思科技有「明顯的機會，財務表現能更充分反映所創造的價值」。

柯恩指出，Elliot期待和新思科技交涉，「以協助其營運執行、獲利力及變現模式，能與其潛力以及在半導體生態系中的重要性相匹配。」

輝達（Nvidia）去年底曾表示，已買進新思科技價值 20 億美元的股票。輝達執行長黃仁勳本月在一場投資論壇上表示，當前AI熱潮應能為新思科技帶來助力。他說：「新思科技工具的使用人數將會飆升。」輝達也是新思科技的客戶。

針對Elliott持股一事，新思科技表示，該公司定期和股東溝通並重視其意見。新思科技表示， 2024 年以 350 億美元併購 Ansys 後，「我們的機會和產品路線圖從未像現在這般強大」。

新思科技併購 Ansys ，目的在進軍更多產業，並因應晶片製造日益增加的複雜度。

新思科技近來表現落後於整體半導體指數，也不如主要對手益華電腦（Cadence Design Systems）。近一年來，新思科技的股價下跌超過 6%，而同期半導體指數上漲約 71%，益華電腦則上漲約 8%。

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