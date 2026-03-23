美股四大指數漲逾1% 川普喊暫停攻擊伊朗 華爾街抓到「這訊號」

紐約證交所交易員。（歐新社）

美國四大股市指數周一（23日）收盤都上漲逾1%，因美國總統川普表示，在與伊朗 面進行「富有建設性的對話」後，他已下令軍方暫緩打擊伊朗的發電廠，受此消息影響，油價下跌。

儘管伊朗隨後以反駁川普的說法，否認正在進行談判。然而，華爾街已獲得了明確的訊息：至少川普急於結束這場戰爭。

道瓊工業指數23日收盤上漲631.00點，漲幅1.38%， 報46,208.47點；史坦普500指數上漲74.52點，漲幅1.15%，報6,581.00點；那斯達克指數上漲299.15點，漲幅1.38%，收21,946.76點。

費城半導體指數上漲102.52點，漲幅1.34%，報7,773.13點。

隨著周一國際油價回檔超過10%，美股三大指數創下2月6日以來最大單日漲幅。布蘭特原油盤中波動幅度超過18美元，最終收於每桶100美元下方，為近兩周來首次。

伊朗國會議長卡利巴夫在社群媒體 上發文說，伊朗與美國之間並未舉行任何會談，這與川普的聲明相矛盾。川普稍早曾宣布，過去一天內美伊雙方進行了會談，雙方在「主要問題上達成共識」，並表示可能很快達成協議結束這場戰爭。

儘管上周美國股市下跌，但在川普的言論導致油價走低後，周一股市強勁反彈。股市盤中曾一度走低，受針對以色列 和伊朗電力網絡的襲擊威脅影響。

Ingalls & Snyder駐紐約的高級投資組合策略師Tim Ghriskey表示，「你永遠不知道該相信誰，但儘管伊朗方面強烈否認，川普顯然確實正試圖與伊朗方面展開對話以解決這場衝突。這引發股市顯著樂觀情緒，儘管受伊朗方面否認的影響，市場漲幅較早前的高點有所收斂，但整體仍強勁上漲」。

華爾街「恐慌指數」VIX在早盤觸及31.04的兩周最高水平後回落，該指數稍後收窄跌幅，最終下跌0.63，收報26.15。

史坦普500指數的11個主要類股全線上漲，景氣循環型類股大幅上漲，例如非必需消費品類股上漲2.46%；而防禦性類股表現相對疲軟，醫療保健類股僅微漲，必需消費品類股收漲0.37%。

Crossmark Global Investments首席投資官Bob Doll表示：「市場波動可能持續，一切都取決於油價。短期內，其他因素對投資者而言並不重要。因此，當油價下跌時，股市上漲；反之亦然。今天漲幅最大的類股並不令人意外，正是那些受經濟形勢影響較大的類股。」

同時，根據芝商所的FedWatch數據顯示，投資人對聯準會12月升息機率的預期已從前一交易日的略高於25%降至約13%。

交易人士目前押注年底前利率維持不變的機率約72%。上周交易者削減降息押注，因對通膨上升的擔憂促使聯準會採取鷹派立場。

受此影響，小型股羅素2000指數周一表現優於大型股指數，收漲2.3%。上周五，對利率上升較為敏感的該指數收盤較1月22日創下的歷史收盤高點低逾10%，確認已進入修正區間。

航空股反彈，受航空燃油成本影響，該類股對油價極為敏感。阿拉斯加航空和聯合航空均上漲逾4%，而美國航空上漲3.66%。郵輪運營商股價飆升，挪威郵輪上漲逾6%，嘉年華公司和維京控股（Viking）均上漲逾5%。

此前在衝突期間表現疲軟的銀行股周一收復失地，史坦普500銀行指數上漲逾1%，創下自2月25日以來的最大單日漲幅。摩根大通上漲1.2%，高盛上漲2.2%。