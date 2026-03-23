我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

看病前先問AI已成就醫習慣？ 醫揭臨床觀察「這一點」恐已是趨勢

安檢惡化…這機場排隊5小時 運輸部長警告：會更糟

美股四大指數漲逾1% 川普喊暫停攻擊伊朗 華爾街抓到「這訊號」

編譯葉亭均／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
紐約證交所交易員。（歐新社）
紐約證交所交易員。（歐新社）

美國四大股市指數周一（23日）收盤都上漲逾1%，因美國總統川普表示，在與伊朗面進行「富有建設性的對話」後，他已下令軍方暫緩打擊伊朗的發電廠，受此消息影響，油價下跌。

儘管伊朗隨後以反駁川普的說法，否認正在進行談判。然而，華爾街已獲得了明確的訊息：至少川普急於結束這場戰爭。

道瓊工業指數23日收盤上漲631.00點，漲幅1.38%， 報46,208.47點；史坦普500指數上漲74.52點，漲幅1.15%，報6,581.00點；那斯達克指數上漲299.15點，漲幅1.38%，收21,946.76點。

費城半導體指數上漲102.52點，漲幅1.34%，報7,773.13點。

隨著周一國際油價回檔超過10%，美股三大指數創下2月6日以來最大單日漲幅。布蘭特原油盤中波動幅度超過18美元，最終收於每桶100美元下方，為近兩周來首次。

伊朗國會議長卡利巴夫在社群媒體上發文說，伊朗與美國之間並未舉行任何會談，這與川普的聲明相矛盾。川普稍早曾宣布，過去一天內美伊雙方進行了會談，雙方在「主要問題上達成共識」，並表示可能很快達成協議結束這場戰爭。

儘管上周美國股市下跌，但在川普的言論導致油價走低後，周一股市強勁反彈。股市盤中曾一度走低，受針對以色列和伊朗電力網絡的襲擊威脅影響。

Ingalls & Snyder駐紐約的高級投資組合策略師Tim Ghriskey表示，「你永遠不知道該相信誰，但儘管伊朗方面強烈否認，川普顯然確實正試圖與伊朗方面展開對話以解決這場衝突。這引發股市顯著樂觀情緒，儘管受伊朗方面否認的影響，市場漲幅較早前的高點有所收斂，但整體仍強勁上漲」。

華爾街「恐慌指數」VIX在早盤觸及31.04的兩周最高水平後回落，該指數稍後收窄跌幅，最終下跌0.63，收報26.15。

史坦普500指數的11個主要類股全線上漲，景氣循環型類股大幅上漲，例如非必需消費品類股上漲2.46%；而防禦性類股表現相對疲軟，醫療保健類股僅微漲，必需消費品類股收漲0.37%。

Crossmark Global Investments首席投資官Bob Doll表示：「市場波動可能持續，一切都取決於油價。短期內，其他因素對投資者而言並不重要。因此，當油價下跌時，股市上漲；反之亦然。今天漲幅最大的類股並不令人意外，正是那些受經濟形勢影響較大的類股。」

同時，根據芝商所的FedWatch數據顯示，投資人對聯準會12月升息機率的預期已從前一交易日的略高於25%降至約13%。

交易人士目前押注年底前利率維持不變的機率約72%。上周交易者削減降息押注，因對通膨上升的擔憂促使聯準會採取鷹派立場。

受此影響，小型股羅素2000指數周一表現優於大型股指數，收漲2.3%。上周五，對利率上升較為敏感的該指數收盤較1月22日創下的歷史收盤高點低逾10%，確認已進入修正區間。

航空股反彈，受航空燃油成本影響，該類股對油價極為敏感。阿拉斯加航空和聯合航空均上漲逾4%，而美國航空上漲3.66%。郵輪運營商股價飆升，挪威郵輪上漲逾6%，嘉年華公司和維京控股（Viking）均上漲逾5%。

此前在衝突期間表現疲軟的銀行股周一收復失地，史坦普500銀行指數上漲逾1%，創下自2月25日以來的最大單日漲幅。摩根大通上漲1.2%，高盛上漲2.2%。

以色列 社群媒體 伊朗

上一則

波克夏砸下18億美元 投資東京海上控股

下一則

看好AI潛力但不滿股價掉隊 維權巨頭Elliott砸數十億美元入股新思科技

延伸閱讀

川普暗示見好就收 降息隨伊朗停火夢碎的美股又燃起一絲希望

川普暗示見好就收 降息隨伊朗停火夢碎的美股又燃起一絲希望
中東戰雲和通膨隱憂揮之不去 美股三大指數跌破200日均線

中東戰雲和通膨隱憂揮之不去 美股三大指數跌破200日均線
卡達與伊朗油田遇襲 油價飆近110美元、美股下挫

卡達與伊朗油田遇襲 油價飆近110美元、美股下挫
史坦普500連二漲 航空旅遊股大反彈 美光財報前勁揚

史坦普500連二漲 航空旅遊股大反彈 美光財報前勁揚

熱門新聞

投資住宅在通膨期間表現出色。示意圖。（本報檔案照）

若惡性通膨捲土重來 哪種資產最保險？不是黃金

2026-03-20 12:50
最新調查顯示，經濟學者認為油價必須漲到每桶138美元，且至少持續三周，美國經濟衰退的機率才會超過50%。路透

戰爭只是暫時的？經濟學家預測年底油價回落至這個數字

2026-03-20 12:15
全球最大液化天然氣樞紐卡達拉斯拉凡工業城，在中東戰火中遇襲受損，衝擊國際市場供應。(美聯社)

卡達天然氣田遇襲受損 全球最直接受惠者曝光

2026-03-20 01:00
示意圖。（新華社）

美股面臨黑天鵝來襲？策略師：史坦普500恐跌20%

2026-03-18 12:04
歷史經驗顯示，油價震撼能帶來絕佳的股市買進機會。路透

歷史鐵證：油價震撼竟是「暴利入場券」美股一年後更高

2026-03-16 11:59
繼會計疑雲後，美超微再陷涉嫌違反美國出口管制的風暴。(路透)

美超微共同創辦人廖益賢遭起訴 涉轉運數十億元 AI 伺服器至中國

2026-03-19 20:42

超人氣

更多 >
紐約客機撞消防車 正副機長罹難 交管：我搞砸了

紐約客機撞消防車 正副機長罹難 交管：我搞砸了
伊朗外長嗆不甩48小時最後通牒 川普1句話回應了

伊朗外長嗆不甩48小時最後通牒 川普1句話回應了
「楊過你的鵰跑出來了」 神祕巨鳥吉林現身 竟是一級保護動物

「楊過你的鵰跑出來了」 神祕巨鳥吉林現身 竟是一級保護動物

TSA安檢惡化…這機場排隊5小時 運輸部長警告：會更糟

TSA安檢惡化…這機場排隊5小時 運輸部長警告：會更糟
川普最後通牒倒數24小時 伊朗追加1報復目標 美國務院急發全球警示

川普最後通牒倒數24小時 伊朗追加1報復目標 美國務院急發全球警示