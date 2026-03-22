🎞️馬斯克啟動地表最大晶片廠Terafab計畫 傳產能「超乎想像」

馬斯克宣布啟動他的最新一項大膽計畫Terafab。（路透）

全球首富馬斯克（Elon Musk）今天宣布啟動他的最新一項大膽計畫Terafab，將生產人工智慧 （AI）、機器人、太空資料中心所需晶片。

影片來源：Tesla

法新社報導，馬斯克表示，Terafab製造設施將設在德州奧斯汀（Austin）附近，目標每年生產相當於1TW（terawatt，太瓦）運算能力的晶片。

馬斯克還說，這項計畫將由他旗下的電動車公司特斯拉 （Tesla）及火箭公司太空探索科技公司（SpaceX）共同運作。

他並未透露初期投資金額，美國媒體之前的報導則稱介於200億到250億美元之間。

馬斯克並無半導體製造經驗，他說之所以需要Terafab，是因為特斯拉及SpaceX對運算能力的需求，預計將遠遠超過全球晶片供應商的產能。

馬斯克稱，「非常感謝現有供應鏈，包括三星 （Samsung）、台積電、美光（Micron）等」，但它們的產能擴充速度有其極限，而「那樣的速度遠低於我們想要的…我們需要這些晶片，所以我們要打造Terafab」。

馬斯克表示，奧斯汀的「先進技術半導體製造廠」將具備設計、製造、測試與改良每一顆晶片的功能。

該計畫目標是生產可支援地球上每年100至200GW（gigawatts，十億瓦）算力的晶片，以及可支援太空中1TW算力的晶片。

馬斯克表示，Terafab最終將協助人類成為能夠利用其他行星與恆星資源的「銀河文明」。但他未公布Terafab產量的時程表。

國外科技媒體Wccftech指出，根據已披露細節，看起來這座設施的預定產能規模似乎超越前人想像，甚至可能讓台積電、三星、英特爾（Intel）等巨擘看起來都像「小咖」。