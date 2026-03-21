川普暗示見好就收 降息隨伊朗停火夢碎的美股又燃起一絲希望

川普盤後在社群媒體發文說：「目前已非常接近達成目標，一面也考慮逐步縮減偉大的軍事行動。」(美聯社)

投資人對伊朗 戰爭迅速落幕的希望擺盪於幻滅和幻起之間。隨著各界對於衝突惡化可能導致的經濟衝擊益發焦慮，美國股市和債市周五雙雙大跌。但在美國總統川普 表態考慮「逐步縮減」對伊朗的軍事行動後，追縱史坦普500指數的指數股票型基金（ETF）盤後又應聲上漲。

美股三大指數周五全面下挫，已一連四周收黑。道瓊工業指數下跌近450 點；那斯達克指數跌 2%，較最近高峰回落近10%，形同接近修正；史坦普 500 指數也較歷史高點下跌了近 7%。

費城半導體指數和台積電ADR周五分別大跌2.5%和2.8%。

美國正增派三艘軍艦和新一批海軍陸戰隊前往中東，外界揣測美國準備奪取哈格島。市場日益憂心衝突拉長，也讓這場史上規模最大的石油供應中斷危機拖得更久。布蘭特原油期貨已連續五周上漲，周五收在每桶 112.19 美元。

戰爭引發通膨加劇的疑慮，也促使投資人放棄今年還會降息的預期心理。期貨市場顯示，Fed在10 月前升息的機率甚至高達 50%。與債券價格呈反向走勢的美國10年期公債殖利率攀升至4.39%，創下去年 7 月以來最高。美元走強，黃金周線則大跌10.5%，創下 40 年來最慘重的單周跌幅。

川普對伊朗說詞反覆，先是回絕了宣布停火之議，盤後又在社群媒體發文說：「目前已非常接近達成目標，一面也考慮逐步縮減偉大的軍事行動。」SPY盤後應聲反彈0.9%，追縱那斯達克100指數的QQQ上漲0.7%。

美伊開戰以來，史坦普 500 指數雖較近日高點回檔，但尚未反映戰爭可能延長的利空。

儘管美國及其盟國無不設法重新開啟荷莫茲海峽，但分析師警告，因攻擊受損的油氣設施可能需要數月才能修復，且部分產能或許會永久喪失。沙烏地阿拉伯石油官員預測，若能源供應中斷持續到 4 月下旬，油價可能會飆漲超過每桶 180 美元。

長年研究地緣政治和市場互動的分析師BCA Research 首席策略師帕皮奇（Marko Papic）接受CNBC訪問時說：「如果川普總統打算拿下哈格島，且所有部署至少需要一個月才能到位，那麼今年極有可能出現經濟衰退。」在這種情境下，他估計美股可能至少下跌 20%。

華爾街也有人提醒，市場表現過於樂觀。摩根大通（JPMorgan）全球市場策略主管拉寇斯-布賈斯（Dubravko Lakos-Bujas）本周將史坦普 500 指數的今年目標水準，從 7,500 點下修至 7,200 點。他指出，石油危機可能對消費需求造成衝擊，進而大幅升高經濟衰退的風險。

不過，仍不乏投資人預期戰爭會迅速落幕，美國銀行和德意志銀行在內投銀認為，川普極其看重的民調支持率處於低迷，代表華府可能會讓這場不得人心的戰爭降溫，以免共和黨在期中選舉丟失席次。此外，美股表現本身向來就是川普攬為政績的指標。