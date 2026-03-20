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卡達天然氣田遇襲受損 全球最直接受惠者曝光

編譯季晶晶／即時報導
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全球最大液化天然氣樞紐卡達拉斯拉凡工業城，在中東戰火中遇襲受損，衝擊國際市場供應。(美聯社)
全球最大液化天然氣樞紐卡達拉斯拉凡工業城，在中東戰火中遇襲受損，衝擊國際市場供應。(美聯社)

中東戰火重創全球最大液化天然氣（LNG）樞紐卡達拉斯拉凡工業城，造成供應鏈震盪、氣價走高。在這場能源危機中，美國天然氣出口商憑藉成本與合約彈性優勢，成為最直接的受益者。

拉斯拉凡占全球LNG供應約20%，伊朗攻擊已摧毀約17%產能，修復時間可能長達數年。關鍵航道荷莫茲海峽運輸仍嚴重受阻，大量船隻滯留，進一步加劇供應風險。歐洲天然氣價格在攻擊後一度上漲約20%，亞洲價格則在此之前已翻倍。

作為全球最大LNG出口國，美國被視為最有能力填補供應缺口。Tortoise Capital投資組合經理Robert Thummel表示，「無法完全取代卡達，但這是美國的機會」，美國擁有全球最低成本的天然氣供應，在價格上漲環境中更具競爭力。

業內人士指出，與卡達多為長期且限制目的地的合約不同，美國LNG合約具高度彈性，可依市場價格轉售或改運至其他地區。

數據分析公司Kpler分析師J.P. Lacouture表示，已有不少大西洋貨船轉往亞洲市場，「只要價格對，買家可以隨時轉手」。

美國液化天然氣出口商中，擁有較多現貨部位的公司預料將受惠於價格上漲。Venture Global因對現貨價格變動敏感，受益程度較高；Cheniere Energy則因多數貨物採固定價格合約，優勢相對有限。

不過，短期內美國供應能力仍受限。目前各LNG設施已達或高於設計產能運轉，新增供應空間有限；若戰火延續，部分設施可能縮短或延後原定5、6月的維修計畫。

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