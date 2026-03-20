AI算力服務變貴 微軟、百度全喊漲 Google報價翻倍

AI算力服務大漲價。（本報資料照片）

萬物皆漲，這回輪到AI算力也要大漲價，以亞馬遜AWS為首，包括微軟 、Google，以及中國「BAT」百度、阿里、騰訊等六大雲端巨頭陸續喊漲，Google部分報價更將翻倍調升。AI算力漲價成本是否轉嫁用戶、影響需求，備受關注。

受到「AI算力變貴了」恐影響需求疑慮，加上降息趨緩、中東戰事等因素干擾，AI伺服器代工供應鏈19日股價普遍下挫，其中，緯穎股價跌60元（台幣，下同，約1.9美元）收3765元（約116.8美元），下探本月以來新低價；鴻海跌5元收205元（約6.4美元），為去年10月以來低點；廣達跌6.5元收286.5元（約8.9美元）；緯創跌3元收127.5元（約4美元）。

法人指出，各大雲端服務供應商（CSP）積極擴充伺服器數量，導致相關零組件產能供給短缺、價格大漲，這波漲價效應最後勢必由消費者埋單，對整體AI算力需求影響備受關注。盤點AI伺服器零組件漲價狀況，DRAM、儲存型快閃記憶體（NAND Flash）年漲幅以倍數計算；被動元件、電源管理IC也陸續調漲報價；GPU、ASIC晶片規格提升，價格也居高不下。「萬物皆漲」之下，導致AI伺服器建置成本平均至少增加20%至30％甚至更多。

為減輕AI建置成本，同時控管現金流，CSP大廠漲價讓用戶為流量付現。業界指出，CSP的AI算力不僅漲價，甚至可能推出「分級收費」，並非當前以產業需求簡單分類計價。就北美雲端大咖來看，亞馬遜AWS、微軟Azure、Google GCP都啟動算力漲價，漲幅約10%至40%，Google部分算力服務價格更翻倍漲。

中國「BAT」也跟進調漲。綜合外媒報導，騰訊雲、阿里雲及百度智能雲最新算力與模型價格同步調升，其中，騰訊雲HY2.0 Instruct模型漲幅上看463.13％；阿里雲AI算力、記憶體產品最高調漲34％。