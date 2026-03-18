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伊朗飛彈攻擊卡達 全球最大液化天然氣生產樞紐遇襲

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卡達與伊朗油田遇襲 油價飆近110美元、美股下挫

中央社紐約18日專電
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卡達國企「卡達能源」（QatarEnergy）指出，位於拉斯拉凡（Ras Laffan）的液化天然氣儲備區今天遭飛彈攻擊，設備嚴重損毀。(歐新社)
卡達國企「卡達能源」（QatarEnergy）指出，位於拉斯拉凡（Ras Laffan）的液化天然氣儲備區今天遭飛彈攻擊，設備嚴重損毀。(歐新社)

伊朗與卡達油田設施遭攻擊，國際油價今天漲至每桶近110美元的一年來新高。美國聯邦準備理事會維持基本利率，以及經濟數字反應通膨隱憂，美股道瓊工業指數下跌1.63%。

伊朗媒體報導，位於波斯灣，由伊朗與卡達共同營運的南帕爾斯（South Pars）大型天然氣田設施，遭到美、以襲擊。南帕爾斯是全球重要供應的天然氣油田，油價再度應聲上漲，逼近每桶110美元新高。

此外，卡達國企「卡達能源」（QatarEnergy）指出，位於拉斯拉凡（Ras Laffan）的液化天然氣儲備區今天遭飛彈攻擊，工業區可見大火，設備嚴重損毀。

波灣地區重要天然氣田與液化儲存區遭美以與伊朗攻擊，國際布蘭特原油（ICE Brent Crude）18日交易價格每桶在104至110美元區間震盪，漲幅超過5%，創52週以來新高。

西德州中級原油（West Texas Intermediate crude，WTI）全日交易價格位於95至100美元之間，最高至99.31美元。

過去10日國際油價每桶多在百元美金以上，較戰事前漲幅超過4成。油價若持續維持在100美元高檔，將造成各行各業成本增長，嚴重影響國際經濟運作。

受到高油價衝擊與美國2月生產者物價指數（PPI）增幅高於預期，聯邦準備理事會（Fed）今天再次未調整基本利率。

聯邦準備理事會（Fed）聲明指出，中東局勢發展對美國經濟的影響仍不確定。主席鮑爾（Jerome Powell）在記者會表示，現在評估中東戰事衝擊仍過早，但最近幾週通膨預期升高，原因可能是中東供應鏈遭破壞，油價上漲。

美股18日走低，道瓊工業指數跌1.63%，收報46225.15點。標普500指數跌1.36%，收在6624.70點，那斯達克指數跌1.46%，收報22152.42點。

伊朗戰事進入第3週未見停歇與談判跡象，美國、以色列持續飛彈攻擊，伊朗對鄰近產油國產油設施回擊，中東地區主要原油與天然氣生產國沙烏地阿拉伯、伊拉克、阿拉伯聯合大公國與卡達都傳出油田或儲油設施遇襲。

伊朗仍控制荷莫茲海峽（Strait of Hormuz），僅有少量船隻可通過；美國自東亞地區調派戰艦與軍力至中東，預計近期將駛近波灣海域。

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