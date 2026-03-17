我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

以斬首拉里賈尼 專家：這場戰爭正變成暗殺產業

猶他州女子負債450萬 為謀取保險金毒死丈夫

Nvidia搶中國AI市場 黃仁勳：H200重啟生產、Groq新晶片登場

編譯季晶晶／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
黃仁勳周二指出，輝達已恢復H200晶片的生產。(路透)
黃仁勳周二指出，輝達已恢復H200晶片的生產。(路透)

為因應複雜的美中出口管制環境並搶攻中國市場商機，輝達（Nvidia）執行長黃仁勳接連釋出兩項重大策略布局。他周二（18日）證實，在取得美國政府出口許可後，公司已重啟符合對中國出口規範的H200晶片生產；與此同時，路透獨家披露，輝達正準備為中國市場開發一款基於Groq技術的新款AI晶片，試圖在競爭日益激烈的AI推論市場中站穩腳跟。

黃仁勳在記者會上指出，輝達已恢復H200晶片的生產，「我們的供應鏈正準備動起來。」這款基於較舊世代Hopper架構的產品，先前因為美中監管趨嚴於去年停產。此次在取得出口許可後重啟生產，標誌輝達在重新進入中國市場方面取得了進展。

黃仁勳特別說明，這批銷往中國的H200晶片銷售額，並未納入他先前所提出、關於Blackwell與Rubin兩大旗艦AI晶片至2027年底將創造逾1兆美元營收的預測範圍內。這些旗艦產品主攻大型語言模型訓練，支撐ChatGPT等生成式AI應用，目前Blackwell已上市，Rubin則已進入全面生產階段。

在重啟舊款晶片生產的同時，輝達也正積極為中國市場量身打造新產品。根據兩名知情人士透露，輝達正準備推出一款可銷往中國市場的Groq AI晶片版本。該產品並非特別為中國降規設計，而是具備可與其他系統整合的彈性，預計最快5月上市。

輝達去年以約170億美元取得AI晶片新創公司Groq技術授權並延攬其團隊成員，並在本周加州聖荷西GTC開發者大會上展示基於Groq技術的新產品線。

高階的Vera Rubin晶片用於海外資料中心進行模型訓練，而可銷往中國的Groq晶片則負責推論運算，即AI回應問題、寫程式與執行任務的即時處理。兩者並非打包銷售，而是分別部署於不同市場，以因應出口管制限制。

輝達在AI訓練晶片領域仍具壓倒性優勢，但推論市場競爭激烈，包括百度等中國科技巨擘已自研相關晶片。分析認為，輝達透過Groq技術切入推論，有助於在中國市場維持存在感，同時避開高階晶片出口限制。

世報陪您半世紀

輝達 黃仁勳

上一則

史坦普500連二紅 航空旅遊股大反彈 美光財報前勁揚

延伸閱讀

黃仁勳GTC演講五重點：Nvidia未來一年晶片訂單上看1兆美元

黃仁勳GTC演講五重點：Nvidia未來一年晶片訂單上看1兆美元
黃仁勳公布NVIDIA Groq 3推論晶片 下一代CPU代號Rosa

黃仁勳公布NVIDIA Groq 3推論晶片 下一代CPU代號Rosa
黃仁勳：Nvidia2027先進AI晶片商機達1兆美元

黃仁勳：Nvidia2027先進AI晶片商機達1兆美元
Nvidia GTC大會登場 黃仁勳將發表新一代晶片與軟體

Nvidia GTC大會登場 黃仁勳將發表新一代晶片與軟體

熱門新聞

伊朗透過水雷這種平淡無奇的武器，要脅全球經濟。歐新社

「這種」武器貌不驚人 卻成伊朗要脅全球經濟的利器

2026-03-13 12:05
「股神」巴菲特。（路透）

市場恐懼所以該貪婪？此刻照巴菲特建議買股 恐掉落陷阱

2026-03-14 07:20
根據美國財政部的官方資料，目前美國國家債務近39兆美元。 路透

經濟學家：加上福利支出 美國真實負債恐接近100兆美元

2026-03-14 10:36
日圓兌美元匯率13日盤中貶至2024年7月來最低，跌向160日圓價位。（路透）

伊朗戰事升溫 美元續揚 日圓貶至2024年7月來最低

2026-03-13 02:30
歷史經驗顯示，油價震撼能帶來絕佳的股市買進機會。路透

歷史鐵證：油價震撼竟是「暴利入場券」美股一年後更高

2026-03-16 11:59
巴拿馬政府日前接管長和集團在巴拿馬2個港口的特許經營權，並交由馬士基旗下的APM碼頭公司、地中海航運旗下的碼頭投資公司暫時營運。（新華社資料照）

巴拿馬接管長和2港口 中遠海運暫停巴爾博亞港業務

2026-03-10 23:18

超人氣

更多 >
國稅局或引入AI查海外資產 雙重國籍者慘了？

國稅局或引入AI查海外資產 雙重國籍者慘了？
忘了30年的股票 日本老夫妻一查帳戶大驚喜

忘了30年的股票 日本老夫妻一查帳戶大驚喜
長沙皮衣女當街為搭訕男口交 數百人圍觀起鬨 警察來了

長沙皮衣女當街為搭訕男口交 數百人圍觀起鬨 警察來了
42歲華裔女物理學者 推動核融合大將

42歲華裔女物理學者 推動核融合大將
夏威夷8旬夫妻砸畢生積蓄蓋夢幻屋 落成不到6年竟全毀

夏威夷8旬夫妻砸畢生積蓄蓋夢幻屋 落成不到6年竟全毀