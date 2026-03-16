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高油價危機怎麼解？石油巨擘揭唯一解方 但川普短期內難做到

編譯季晶晶／綜合15日電
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圖為3月11日自阿聯酋海岸遠眺荷莫茲海峽，油輪航行於波斯灣海域。(路透)
圖為3月11日自阿聯酋海岸遠眺荷莫茲海峽，油輪航行於波斯灣海域。(路透)

華爾街日報引述知情人士報導，美國大型石油公司高層近日赴白宮與官員會談，包括埃克森美孚執行長伍茲、雪佛龍執行長沃斯與康菲石油執行長藍斯，都向川普政府提出警告：由伊朗戰事引發的能源危機恐進一步惡化。

這些業界領袖指出，荷莫茲海峽能源運輸受干擾正持續衝擊全球市場。伍茲表示，若投機資金推升油價，價格可能突破目前高點，市場還可能出現成品油供應吃緊現象。沃斯與藍斯也對供應受阻規模表達憂慮。

面對危機，白宮正考慮或已實施多項措施以期壓低油價，例如進一步放寬俄羅斯石油制裁、釋出大規模緊急能源儲備，以及可能暫停限制美國港口間原油運輸的相關法規。官員也透露，政府希望擴大委內瑞拉與美國之間的石油流通，以增加供應。

然而，多數業界人士認為，在荷姆茲海峽受阻的前提下，上述措施難以真正緩解危機；唯有重開這條輸油命脈，才能避免長期高油價拖累全球經濟。一名高階行政官員坦言，政府已預期油價將持續上升，但短期內可採取的手段有限。

川普在社群平台淡化憂慮聲稱，美國作為全球最大產油國「油價上漲時能賺很多錢」，但業界指出，美國增產幅度有限，難以填補荷莫茲海峽受阻的每日約900萬至1000萬桶石油供應。

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