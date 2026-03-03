川普護航難擋通膨疑慮 美股失守百日均線 費半重挫

衝突已開始擴散並衝擊能源基礎設施，市場認為伊朗戰事可能比預期更久。（路透）

美國股市周二震盪收低，市場因中東衝突持續擴大，擔憂地緣政治動盪將導致通膨壓力飆升，加重經濟前景的不確定性。早盤一度急殺超過 2%，美國總統川普 宣布將為通過荷莫茲海峽的船隻提供保險擔保和海軍護航，三大指數跌幅收斂，史坦普 500 指數自去年 11 月以來，首次收在 100 日移動平均線之下。

道瓊工業指數收盤下跌 403.51 點，跌幅 0.8%，收在 48,501.27 點；史坦普 500 指數跌 64.99 點，跌幅 0.9%，收在 6,816.63 點。那斯達克指數跌 232.17 點，跌幅 1%，收在 22,516.69 點。

費城半導體指數大跌4.6%，美光大跌8%，英特爾（Intel）跌5.3%，台積電ADR跌 4.3%。

隨著以色列和美國軍隊攻擊伊朗境內目標，戰火擴大至黎巴嫩，且德黑蘭揚言攻擊任何試圖通過荷莫茲海峽的船隻，導致油價劇烈震盪。布蘭特原油期貨一度突破每桶 85 美元，隨後在川普表示美國海軍可能介入護航後，回落至每桶 81.40 美元，但單日仍大漲 4.7%。

市場擔憂能源價格飆升將再次推升通膨，導致交易者下修聯準會 （Fed）的降息預期。明尼阿波利斯聯邦準備銀行總裁卡斯哈里和紐約聯聯邦準備銀行皆表示，戰爭為決策帶來新的變數。美國 10 年期公債殖利率攀升至 4.056%。

芝加哥選擇權交易所波動率指數（VIX）收在去年 11 月以來最高水準。盈透證券首席策略師索斯尼克（Steve Sosnick）指出，川普的護航承諾是市場從低點反彈的關鍵因素，但盤中劇烈震盪顯示投資人對於風險仍極度敏感。

因市場擔憂衝突將抑制旅遊需求，航空類股延續數日跌勢，嘉年華（Carnival）等郵輪公司也大跌。

艾克森美孚（Exxon Mobil）與雪佛龍（Chevron）等石油巨頭開盤走高後，隨後也加入拋售行列。

Horizon Investment Services 執行長 Chuck Carlson 表示，市場似乎認為伊朗戰事可能比 24 小時前預期的更為持久，因衝突已開始擴散並衝擊能源基礎設施。

相較於整體盤勢，近日表現疲軟的軟體股反而抗跌，史坦普軟體與服務指數逆勢上漲 1.6%。

黑石集團（Blackstone）股價下跌 3.8%，主因其旗艦信貸基金 BCRED 贖回請求激增。

蝦皮母公司Sea上季獲利不及預期，股價大跌16.5%。