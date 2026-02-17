Fed將放鬆銀行承作房貸法規 鼓勵銀行業增加貸放

Fed準備放鬆銀行業資本規定，以鼓勵銀行對購屋者提供更多抵押貸款。（美聯社）

美國聯準會 （Fed）主管金融監理業務副主席鮑蔓16日發表演說時表示，Fed準備放鬆銀行業資本規定，以鼓勵銀行對購屋者提供更多抵押貸款 。

鮑蔓表示，Fed計劃改變兩項規則，「以提高銀行從事房貸發放與償還的誘因」；兩項改革將「有可能扭轉過去15年來房貸活動移轉到非銀行機構的趨勢」。

這項宣布是Fed計劃放鬆國際清算銀行（BIS）的資本規則，對華爾街 金融機構更為友善的最明確信號。

鮑蔓表示，美國銀行業在房貸市場的占有率已從2008年時的60%，降到2023年時的35%。愈來愈多房貸業務已由一些專業性的金融服務公司承作，例如火箭房貸及全國房貸等機構。

鮑蔓將這種轉變歸咎於法規「對這些活動的資本要求過度針對，導致資本規定相對於風險而言並不適當，而且使銀行業從事房貸的成本過高」。

美國銀行業已將原先承作的許多房貸案，都賣給房麗美與房地美兩大機構，但銀行業在賣出之後仍對諸多房貸提供服務，賺取一些費用，並維繫與客戶的關係。

鮑蔓表示，2013年實施的新法規，要求銀行業將房貸償還權益保留在資產負債表示，使銀行承擔「嚴格的資本要求」。她並指出，Fed將取消這項規定，讓銀行業能將這些資產從法定資本中剔除；Fed也將考慮改變對銀行業的罰則。

Fed也將考慮改變對銀行業的規則，讓銀行業能適用標準化的資本計算方式，不必考慮房貸的風險性，如此銀行將能把分配給房貸的資金，與地產的價值相當。