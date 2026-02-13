Siri測試卡關 新功能恐遲到

我的頻道

編譯季晶晶／綜合報導
知情人士透露，蘋果籌畫的Siri升級近期測試卡關，新功能可能從原訂的3月推出，改為延後分批上線。（路透）
知情人士透露，蘋果籌畫已久的Siri升級在近幾周測試時遭遇瓶頸，多項備受期待的功能恐延遲發布。

彭博引述知情人士報導，蘋果原訂將這些新功能納入3月更新的作業系統iOS 26.4，但目前考慮改為分批於後續版本推出。這意味至少部分功能將延至5月的iOS 26.5，甚至9月的iOS 27才會正式亮相。

Siri改版之路波折不斷。蘋果最早2024年6月宣布對Sir進行重大改版，當時展示多項新能力，包括存取個人資料與螢幕內容，以更精準回應用戶請求。升級後Siri將允許用戶用語音精確控制蘋果及第三方應用程式。這些功能原訂2025年初前推出。去年春季，蘋果延後發布時間，稱新版Siri將於2026年登場，但未給具體時間。內部設下2026年3月隨iOS 26.4同步推出的目標，至上月未變。

科技新報報導，據彭博記者Mark Gurman引述知情人士說法，這波延後與近期測試發現的新問題有關，包括Siri有處理詢問時可能出現理解不完整、回應時間拉長等狀況。由於整體仍在調整，蘋果內部規畫也可能再變動；報導提到，蘋果發言人對此未回應。

蘋果在2024年6月首次公開展示「改版 Siri」方向，主打兩大能力。其一是可利用使用者個人資料與螢幕上的內容來更精準完成指令；其二是能用語音更細緻地操作蘋果與第三方 App。當時相關功能原先被預期在2025年初前到位，但蘋果去年春季已把時程調整到2026年，內部曾以「iOS 26.4」做為主要目標。

報導顯示，蘋果近期也要求工程團隊改用iOS 26.5的開發版本來測試新Siri功能，暗示至少部分能力已往後挪一個版本。報導並點名一項最可能延後的重點，讓 Siri 更進一步「讀懂個人資料」的能力，例如使用者可要求 Siri 搜尋舊訊息，找出朋友分享的 Podcast 並直接播放。

報導指出，新Siri偶爾會回到既有的ChatGPT整合流程，而不是使用蘋果自家能力處理請求，即使理論上Siri應能自行完成。Gurman提到，蘋果也在為iOS 27、iPadOS 27與macOS 27規畫更大幅的Siri更新，互動形式更接近聊天機器人，並更深度整合到系統與蘋果自家App（如 Mail、Calendar、Safari）。

