美軍擊落伊朗無人機 白宮：美伊會談按原定計畫進行

軟體股爆拋售潮 拖累美科技股重摔 資金轉向能源和傳統權值股

編譯劉忠勇／綜合外電
美股目前異常敏感，許多AI和科技領域任何微小的利空都可能引發劇烈拋售。（美聯社）

美國股市周二呈現兩極化的震盪走勢，史坦普 500 指數多數成份股上漲，但受到大型科技股和軟體股慘遭血洗的拖累，三大指數集體回落。投資人日益擔憂人工智慧（AI）將威脅傳統軟體業者的核心業務，引發軟體股創下自去年 4 月以來最大單日跌幅；與此同時，中東地緣政治風險再度升溫，帶動能源股領軍反攻。

道瓊工業指數下跌 166.67 點，跌幅 0.3%，收在 49,240.99 點。史坦普 500 指數下跌 58.63 點，跌幅 0.8%，收在 6,917.81 點。科技股賣壓最為沉重，那斯達克綜合指數重挫 336.92 點，跌幅 1.4%，收在 23,255.19 點。

費城半導體指數大跌2.1%，美光大跌4.2%，輝達（NVIDIA）跌2.8%，台積電ADR跌1.6%。

Anthropic 推出自動化 AI 工具引發市場恐慌，擔心傳統軟體商面臨毀滅性競爭。高盛一籃子美國軟體股重挫 6%，Intuit 暴跌 11%，Salesforce 與 Adobe 均重摔約 7%，軟體股連續五日下挫。

Allspring Global Investments 的 John Campbell 警告，目前市場環境異常敏感，許多 AI 和科技領域已將「完美預期」納入考量，任何微小的利空都可能引發劇烈拋售。儘管股市整體趨勢依然正面，但隨著軟體股核心競爭力受質疑，投資者心理已變得略顯謹慎。

市場信心明顯轉向，資金開始向對經濟更敏感的類股輪動，史坦普 11 個板塊中有 6 個下跌，但能源和民生必需品類股表現強勁。

美國海軍在阿拉伯海擊落伊朗無人機，地緣政治風險激增推升原油價格。史坦普能源指數狂漲 3.3%。

Palantir 領軍反攻：在軟體股一片頹勢中，Palantir 因展望穩健且財報亮眼，股價逆勢狂漲近 7%，成為科技股中少數的亮點。

黃金在先前歷史性暴跌後開始反彈，紐蒙黃金等金銀礦商隨之回升。

沃爾瑪（Walmart） 市值首度突破 1 兆美元大關，股價上漲 3%。百事公司（PepsiCo） 因降價策略激勵需求，股價大漲 4.9%。

諾和諾德（Novo Nordisk）因預警銷售大幅下滑，股價暴跌近 15%，連帶拖累禮來（Eli Lilly）下跌 3.9%。

