甲骨文今年將籌資500億美元擴增算力 支應OpenAI在內客戶龐大需求

甲骨文去年已發債籌資180億美元，今將再籌資500億美元。(路透)

甲骨文 （Oracle）周日宣布，計畫今年透過發債和售股籌資450億至500億美元，用於擴建雲端基礎設施的算力。

甲骨文在新聞稿中說：「本公司籌集資金是為了擴增量能，以滿足甲骨文雲端基礎設施（OCI）最大客戶的合約需求，這些客戶包括超微（AMD）、Meta、Nvidia（輝達，又名英偉達）、OpenAI 、TikTok、xAI等公司。」

這消息發布之際，投資人日益憂心甲骨文等科技巨人投入的人工智慧（AI）鉅額投資能否回收。受此疑慮影響，甲骨文股價已較去年9月10日的歷史高點重挫超過50%，市值蒸發逾4600億美元。

甲骨文計畫透過股權相關證券和發行普通股籌集半數資金，其中包括強制轉換特別股，並透過高達200億美元的按市價發行（ATM）計畫來執行。

甲骨文也表示，計畫在2026年初透過單次發債籌集其餘目標資金。甲骨文去年已發債籌資180億美元，是2025年規模數一數二的公司債發債案。

與OpenAI 簽定的合約是甲骨文雲端投資的核心 ，OpenAI已承諾投入約3000億美元租用甲骨文的伺服器。由於 OpenAI尚未獲利，加深了市場對於在缺乏明確回報時程下，鉅額資本支出恐造成財務壓力的疑慮。