Perplexity簽三年7.5億美元合約 導入微軟Azure多雲布局成形

編譯季晶晶／綜合外電
AI新創公司Perplexity與微軟簽署一項價值7.5億美元、為期三年的雲端服務協議，將使用微軟Azure平台部署AI模型。（美聯社）
AI新創公司Perplexity與微軟（Microsoft）簽署一項價值7.5億美元、為期三年的雲端服務協議，將使用微軟Azure平台部署AI模型，業務布局不再僅倚賴長期合作夥伴亞馬遜（Amazon）。

知情人士指出，這項合作將讓Perplexity透過微軟的Foundry服務部署AI模型，涵蓋OpenAI、Anthropic與xAI的產品。

Perplexity發言人表示，此次與微軟合作並未轉移原本在Amazon Web Services的支出，AWS仍是其偏好的雲端基礎架構供應商，預計未來數周將宣布擴大合作。微軟與亞馬遜對此均不予置評。

Perplexity是估值偏高的AI新創之一，目標以生成式AI重塑搜尋體驗，但面臨來自Alphabet旗下Google與OpenAI的激烈競爭。相較之下，Perplexity募資規模不及近期頻繁敲定大型基礎設施交易的OpenAI與Anthropic。

對微軟而言，這筆交易有助強化Azure作為多模型AI應用與部署平台的定位。微軟執行長納德拉（Satya Nadella）近期指出，已有超過1,500家Foundry客戶同時使用OpenAI和Anthropic模型，高價值客戶的數量持續增長。

