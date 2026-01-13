「末日博士」不悲觀 羅比尼：AI熱足以抵銷川普風險

我的頻道

編譯黃淑玲／綜合外電
知名經濟學者羅比尼（Nouriel Roubini）。 (路透)
知名經濟學者羅比尼（Nouriel Roubini）。 (路透)

最近連有「末日博士」之稱的羅比尼（Nouriel Roubini），都看多市場。

這位因準確預測2008年金融危機而聲名大噪的經濟學家，如今押注人工智慧AI）將是「美國例外」論新時代的關鍵力量，並有望在2029年之前，將美國經濟成長率推升至高達4%。羅比尼認為，生產力已經開始加速，而AI帶來的效益，可能以四比一的比例，抵銷關稅、財政風險和地緣政治衝擊疊加而來的拖累。

羅比尼周二（13日）在接受彭博電視訪談時，傳達他的滿滿信心。他說：「科技是第一層級。其他一切，包括地緣政治，都是第二層級。」

羅比尼認為，科技本身應該就拉動潛在4%經濟成長率中的大約一半。相較之下，從「經驗觀點」來看，川普政府各項具破壞性的政策，像是限制移民、攻擊聯準會（Fed）的獨立性等等，所會產生的最大影響，僅將拖累50個基點（0.5個百分點）的經濟成長。

他強調：「科技會勝過關稅。」

儘管烏克蘭戰爭仍在持續，美中關係也依舊緊張，羅比尼卻淡化這些對市場的影響。他說，除了少數例外，過去幾十年來，地緣政治風險大多未被市場真正放在心上過。全球經濟對外部衝擊的韌性，遠高於投資人所想。委內瑞拉的情況亦是如此，「對宏觀經濟和市場的影響幾近於零」。

通用人工智慧（AGI）是AI發展的下一階段假設的應用形態，羅比尼相信AGI有望推動美國迎來下一次經濟躍進。

他說，AI「是一場美中之間的競賽。我不認為這是零和遊戲。美國會做得不錯，中國也會做得不錯」；「我的估計是，美國目前潛在的經濟成長只有1.8%，但到2020年代末之前有望高達4%。」

儘管AI產業估值已顯露泡沫跡象，羅比尼認為，AGI系統若能在多數具有經濟價值的任務上超越人類，就能夠支撐這樣的溢價。他預期，成功打造AGI的企業，短期內成長規模或能翻五倍。

他表示，「如果你和這些公司交談，他們都會認為，我們或許最慢五年、最快三年，就能實現 AGI。」以這樣的潛力，「美國例外論勢必會變得更加強大」。羅比尼也坦言，美股「科技七雄」未必每一家都能達成這一目標，「也許會有三到四家將可以成功。」

AI 人工智慧 關稅

