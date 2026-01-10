美股開年強勢攻頂 半導體領漲刷新紀錄 策略師提醒別想得太完美

英特爾（Intel）。（路透）

美國股市2026年開年頭一周表現強勁，不僅道瓊工業指數和史坦普 500 指數周五收盤再創歷史新高，費城 半導體指數和台積電 ADR也都刷新收盤水準。隨著企業財報季即將登場、最新通膨數據公布在即，以及地緣政治持續緊繃，接下來幾天將難免震盪。

道瓊指數上漲 0.5%，收在歷史新高 49,505 點，周線上漲2.3%。史坦普 500 指數上漲 0.6%；那斯達克綜合指數上揚 0.8%，但仍低於 10 月份創下的歷史高點。

剛公布12月強勁業績的台積電ADR周五上漲1.8%，帶動費城半導體指數上漲2.7%，雙雙再創歷史新高。

半導體設備製造商周五接續記憶晶片和儲存裝置廠商的漲勢，應用材料（Applied Materials）和艾司摩爾（ASML）ADR漲幅都在6.5%以上。美光再漲5.5%。Sandisk飆漲12.8%，周線漲逾37%。

英特爾 （Intel）大漲10.8%，川普周四在白宮接見英特爾執行長陳立武，隨後在社群媒體盛讚這家晶片公司在美國政府入股後技術上的進展。

美國上個月新增 5 萬個就業，低於市場普遍預期的 7.3 萬個。失業率則自前一個月修正後的 4.5% 降至 4.4%，低於經濟學家的預估。這份就業報告強化了華爾街對聯準會（Fed）短期內會維持利率不變的押注。

投資人與企業界原本嚴陣以待，預期最高法院可能就川普總統的大規模關稅計畫做出裁決，但在大法官周五未發布相關決定，外界仍須等待。

Siebert Financial 投資長馬雷克（Mark Malek）表示，美股周五走高並不令人意外。「今天早上很多人極度關注最高法院的裁決，甚至可能直接略過就業數據。」「一旦得知不會發布裁決，許多人便轉而重新審視就業數據，並將其視為微幅利多。雖然不算太好，但也不差，整體仍屬偏向樂觀。」

馬雷克預料，一旦投資人將焦點轉回財政赤字的問題，任何慶祝行情都將難以為繼。

宏利投資管理聯席首席投資策略師米斯金（Matthew Miskin）指出，地緣政治事件提升了避險資產黃金的吸引力，但股市大體上對這些不確定性不以為意。芝加哥選擇權交易所波動率指數（VIX）周五仍處於接近 2025 年的低點。

米斯金提醒，「在所有資產都反映完美情境之際，正是考慮布局避險或配置防禦型選擇權的時候，以免又有地緣政治事件登上新聞頭條。」

大型銀行將在下周為第4季財報季揭開序幕，企業獲利強勁成長，正是股市投資人樂觀看待後市的主因。根據 LSEG IBES 統計，分析師預料史坦普 500 指數成分股企業 2025 年整體獲利增長達 13%，2026 年將進一步成長超過 15%。