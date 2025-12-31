不僅「紓困」對手 Nvidia持股英特爾賺25億美元

Nvidia輝達 （另稱英偉達）29日在文件中指出，已執行9月宣布的協議，以每股23.28美元購買價值50億美元的英特爾 股票。隨著英特爾股價上漲，如今這些股票的市值達到75.8億美元，讓輝達帳面獲利逾25億美元，顯然這筆交易不僅成功「紓困」競爭對手，對輝達本身而言，更是一項精明的財務操作。

今年9月，輝達執行長黃仁勳 與英特爾執行長陳立武達成協議，輝達即鎖定以每股23.28美元的價格購入英特爾股票。自雙方達成協議以來，英特爾股價上漲了45%。

這筆交易引來美國聯邦貿易委員會（FTC）審查，評估輝達可能取得英特爾約4%股權是否違反壟斷法規，但最終在12月18日開綠燈放行。

輝達總共買進2.14億股英特爾股票，交易於12月26日完成，而英特爾股價29日收漲1.3%至36.68美元，30日早盤續揚。

依輝達與英特爾的協議條款，雙方將共同開發「多世代」資料中心與個人電腦（PC）晶片，目標是通吃消費級到超大規模資料中心客戶的完整晶片客群。

這兩家公司也會讓英特爾的CPU能透過輝達NVLink整合至AI伺服器。NVLink是高速互連技術，頻寬可達每顆繪圖處理器（GPU）1.8TB/s（雙向各900GB/s），約為PCIe 5.0 x16插槽的14倍。

在PC領域，英特爾將為輝達打造客製化的x86處理器，輝達則將其整合至AI基礎架構平台推向市場。英特爾也將開發能整合輝達RTX GPU晶粒的x86系統單晶片（SoC）。

此一合作模式令人聯想到輝達於2021年試圖以400億美元全面收購英國矽智財業者安謀（Arm）的交易，該案最終因監管機關認定恐損及市場競爭而告吹。當時，FTC對輝達併購安謀案提起訴訟，以阻擋合併，兩個月後輝達就放棄這筆交易。

時任FTC主席的麗娜汗（Lina Khan）還在出席參院作證時說，這對FTC來說是個罕見的庭外勝利。

市場多頭、華爾街資深分析師吉爾福伊爾（Stephen Guilfoyle）看好黃仁勳在歷來劇烈震盪半導體產業中駕馭周期的能力、強調輝達穩固的基本面和近期併購案帶來的動能，將輝達目標股價上調至235美元。這意味較現今價位還有上漲近25%的空間。