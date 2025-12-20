Nike在中國銷售慘 預期本季營收將轉跌

我的頻道

編譯季晶晶／綜合報導
全球最大運動用品公司耐吉（Nike）雖然上季營收和獲利都優於預期，但大中華區銷售驟減，且預期本季營收將轉為下滑，拖累Nike股價19日早盤重挫逾10%。

Nike於18日盤後公布，在截至11月30日的年度第2季（上季），Nike整體營收年增1%至124億美元，每股盈餘53美分，均超越市場預期。然而，財報數字背後隱藏區域失衡：北美營收強勁增長9%至56.3億美元；但大中華區營收銳減17%至僅14.2億美元。此外，Converse品牌銷售暴跌30%。

展望始於12月1日的年度第3季（本季），營收將出現低個位數百分比下降，毛利率也可能下滑1.75至2.25個百分點。該公司指出，關稅提高對毛利率造成約3.15個百分點的衝擊，部分受定價與產品組合改善抵消。

彭博資訊分析師表示，包括Nike自有門市與官網在內的直營通路，以及中國市場的表現，令人失望，「我們需要聽到更多有關何時能重回正軌的說法」。

執行長希爾（Elliott Hill）在與分析師的電話會議中指出，Nike的復甦「不會是一條直線」，但公司正果斷行動，加速改善落後領域。他強調中國仍是長期重要市場，現行改善措施的力度與速度不足。

