我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普正式提告BBC 控「惡意剪輯」求償100億

誰在碰瓷？僅距200米 美中衛星驚險擦肩而過

比特幣跌破8.6萬美元 買盤「慢性失血」持續下探年度低點

編譯黃淑玲／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
比特幣15日跌破8.6萬美元。(路透)
比特幣15日跌破8.6萬美元。(路透)

比特幣兩周來首次跌破8.6萬美元，這個全球最大的加密貨幣進一步滑入熊市區間，投資人情緒轉弱。

分析師表示，比特幣在跌入近期交易區間低端的過程中，只要價格出現反彈，都會遭遇到在10月初紀錄高價附近買入的投資人拋售賣壓。在周一（15日），比特幣一度下跌3.7%至85,171美元，較逾12.6萬美元的紀錄高點，下跌約30%。

FalconX資深衍生商品交易員Bohan Jiang表示：「比特幣仍在8.5萬美元至9.4萬美元之間劇烈波動，整個加密貨幣市場，投資人普遍缺乏興趣、成交量低迷。」

比特幣近幾周與其他風險資產同步下跌，但在其他風險資產反彈時卻未跟上，打破了往常的正相關走勢。分析師指出，這波跌勢凸顯市場在流動性偏弱和風險偏好下降的環境中，承受壓力，即使美國聯準會（Fed）上周降息了，也未能重振數位資產的動能。

去中心化金融專業機構Ergonia研究主管紐豪斯分析，最新的下跌在本質上與近期的拋售有所不同，現在主要是由現貨與衍生商品部位調整所驅動，而非連鎖式的強制平倉。相對溫和的清算數據顯示，過度槓桿的部位可能已被清洗出場，市場目前承受的是一種較為自然、但可能更持久的賣壓。

他說，市場正經歷一種「慢性失血」的狀態，亦即買盤流動性稀薄，穩定的現貨賣出造成價格緩步下滑，這種走勢比槓桿驅動的崩跌更難扭轉。

其他加密貨幣周一的跌幅更深。乙太幣（Ether）、狗狗幣（Dogecoin）與XRP均下跌約5%，與加密貨幣相關的股票亦同步走低：Strategy股價一度下挫逾9%，Coinbase則下跌約7%。

今年4月，在美國總統川普提出對等關稅重創全球金融市場時，比特幣曾觸及約7.44萬美元的2025年低點。

加密貨幣 比特幣 狗狗幣

上一則

EV業務受挫 福特認列195億元減損 轉奔油電混合車和小型平價車

下一則

英特爾重磅宣布 聘請川普經濟顧問出任主管

延伸閱讀

鯨魚增持 XRP、比特幣上行，為何資金轉向 BZHash？

鯨魚增持 XRP、比特幣上行，為何資金轉向 BZHash？
調查：亞太高淨值富豪擬加碼加密貨幣 最擔心這個因素

調查：亞太高淨值富豪擬加碼加密貨幣 最擔心這個因素
聯準會降息預期升溫，加密市場回暖，比特幣穩定上行，ETH、XRP、ADA漲勢領先

聯準會降息預期升溫，加密市場回暖，比特幣穩定上行，ETH、XRP、ADA漲勢領先
10年來首見…比特幣重挫但美股大漲 2者走勢罕見分道揚鑣

10年來首見…比特幣重挫但美股大漲 2者走勢罕見分道揚鑣

熱門新聞

美國最高法院最快明年1月對川普2.0關稅宣判，分析師預期，若關稅遭推翻，美股初期可能報以漲聲，這將嘉惠一些類股，值得投資人關注。（路透）

關稅若遭最高院推翻 3大受惠類股呼之欲出

2025-12-13 09:44
世界黃金協會日前發布《2026年展望報告》中指出，2026年走勢或取決於三大情境，其中漲勢最樂觀的高達15%至30%。圖為東京一家銀樓的員工展示金條。（路透）

世界黃金協會：明年金價上漲三情境 最多漲30%

2025-12-12 10:05
資深科技投資人貝克（Gavin Baker）說，一旦Google TPU失去成本優勢，可能會重塑AI產業的競爭格局與經濟模式。路透

Google「負30%利潤率」TPU暫壓制GPU但Blackwell準備清場

2025-12-12 11:20
全球首富馬斯克。路透

全球貧富差距來到極端程度 台灣排名在「這裡」

2025-12-10 09:25
摩根大通預測，2026年人工智慧（AI）支出將再創新高，從「七大巨頭」科技公司的資本支出計畫研判，其中兩家可望獲致最高的AI投資報酬率，成為明年漲相最佳的首選AI概念股。（路透）

2026首選AI股除Alphabet外還有誰？小摩：別小看這支落後股

2025-12-13 07:10
Fed宣布將再次擴張資產負債表規模。路透

Fed決策／9比3通過鷹派降息 印鈔機再開每月購債400億

2025-12-10 16:00

超人氣

更多 >
中國富豪被爆在美找代孕生上百子女 鬧上美國法庭

中國富豪被爆在美找代孕生上百子女 鬧上美國法庭
奧斯卡大導陳屍家中 川普：死於川普精神錯亂症候群

奧斯卡大導陳屍家中 川普：死於川普精神錯亂症候群
涉嫌策畫洛杉磯新年夜大型恐襲 華女等5人被逮捕

涉嫌策畫洛杉磯新年夜大型恐襲 華女等5人被逮捕
女童遭虐餓死 身上13處骨折 父母是社團領袖

女童遭虐餓死 身上13處骨折 父母是社團領袖
6種常見食物 鈉含量都超過炸薯條

6種常見食物 鈉含量都超過炸薯條