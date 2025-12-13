我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

布朗大學傳有槍手出沒 警方持續搜索嫌犯

聯合航空波音777故障返航 美航空總署將調查

供不應求 反映記憶體成本 Dell傳17日起調漲企業客戶產品價格

編譯黃淑玲／綜合外電
戴爾（Dell）傳出17日起將調漲企業用戶產品價格。 （路透）
戴爾（Dell）傳出17日起將調漲企業用戶產品價格。 （路透）

美國電腦大廠戴爾（Dell）傳出計劃自17日起，全面調漲商用產品價格，因為個人電腦（PC）產業面臨DRAM、NAND Flash這兩種記憶晶片嚴重短缺，它們又是PC必要零件，今年以來供不應求，價格飆漲。

美國財經媒體Business Insider報導，他們看到戴爾對內發出的調價清單。這次漲價針對企業客戶，而不是個別的一般消費者。戴爾最新的年度財報顯示，商用業務約占公司「客戶解決方案事業群」（CSG）年營收的85%，CSG負責銷售筆電與PC。

一位在戴爾銷售部門工作的員工表示，價格上漲幅度將「介於 10% 到 30% 之間」，視合約而定。他說：「這次漲價影響到所有人，目前沒有任何辦法可以避免，所以，如果客戶想要這些產品，就只能付出更高的價格。」

據了解，配備32GB記憶體的Dell Pro與Pro Max筆記型與桌上型電腦，價格將上漲130至230美元。若選擇最高規格的128GB記憶體產品，每台的價格更將貴上520至765美元。

配備輝達（Nvidia）Blackwell繪圖處理器（GPU）的AI筆電也在漲價之列，例如，配備6GB Nvidia RTX PRO 500 Blackwell GPU的AI筆電，調漲66美元，而24GB GPU版本的機種則將上漲530美元。

人工智慧（AI）基礎設施需求的飆升，科技公司因而大量搶購記憶體與儲存晶片，增加了與消費者裝置競爭這些晶片的狀況。戴爾是美國企業電腦硬體的主要供應商之一，不只戴爾，聯想（Lenovo）與惠普（HP）等競爭對手也遭遇相同問題。

根據全球科技市場研究公司Counterpoint的數據，DRAM價格預計將在今年最後一季上漲30%，而今年至今已上漲50%。分析師預期，記憶晶片供應短缺問題將持續到明年。

AI 輝達 人工智慧

上一則

2025年雜訊太多…華爾街對哪些市場趨勢尤其看走眼？

下一則

中國AI晶片前景一片樂觀？專家示警：別高興太早

延伸閱讀

獲捐款62.5億的「川普帳戶」 父母如何為孩子申請？

獲捐款62.5億的「川普帳戶」 父母如何為孩子申請？
續查貪腐 亞當斯疑違反本地利益衝突法

續查貪腐 亞當斯疑違反本地利益衝突法
科技大亨戴爾「川普帳戶」捐款 肖化區、外米慎區受益最大

科技大亨戴爾「川普帳戶」捐款 肖化區、外米慎區受益最大
市府砸3000萬 改善史島公園等設施

市府砸3000萬 改善史島公園等設施

熱門新聞

大賣空貝瑞再發文說OpenAI是下一個網景。（取材自貝瑞substack）

OpenAI是下一個網景？「大賣空」本尊貝瑞再發聲 暗示亡之者必微軟

2025-12-06 08:10
美國經濟和股市似正走到轉折點，前路吉凶不明。有人警告人工智慧（AI）泡沫蠢蠢欲爆，也有人駁斥。無論如何，專家建議投資人檢視自己的風險容忍度，據此作是否獲利了結出場的決定。（路透）

無論AI泡沫爆不爆 專家：這類投資人現在就該賣股出場

2025-12-06 14:27
黃仁勳。(路透)

黃仁勳坦言倒閉恐懼未消失 至今仍1周工作7天

2025-12-06 12:21
美國紐約證券交易所。(路透)

美國會裡誰是股神？新近研究發現這群人是投資導師

2025-12-06 10:25
世界黃金協會日前發布《2026年展望報告》中指出，2026年走勢或取決於三大情境，其中漲勢最樂觀的高達15%至30%。圖為東京一家銀樓的員工展示金條。（路透）

世界黃金協會：明年金價上漲三情境 最多漲30%

2025-12-12 10:05
資深科技投資人貝克（Gavin Baker）說，一旦Google TPU失去成本優勢，可能會重塑AI產業的競爭格局與經濟模式。路透

Google「負30%利潤率」TPU暫壓制GPU但Blackwell準備清場

2025-12-12 11:20

超人氣

更多 >
5類人不建議郵輪旅行 專家：直接搭飛機就好

5類人不建議郵輪旅行 專家：直接搭飛機就好
戲骨加持+高能劇情… 成毅「長安二十四計」一開播收視就爆了

戲骨加持+高能劇情… 成毅「長安二十四計」一開播收視就爆了
中國駐以色列使館：台灣是中國一個省 沒外交部

中國駐以色列使館：台灣是中國一個省 沒外交部
北美華人用了這款好市多電熱毯 大讚「過冬神器」

北美華人用了這款好市多電熱毯 大讚「過冬神器」
芬蘭小姐「瞇瞇眼」陷種族歧視風暴 后冠頭銜遭撤銷

芬蘭小姐「瞇瞇眼」陷種族歧視風暴 后冠頭銜遭撤銷