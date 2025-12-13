我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全球唯一藍色麥當勞在亞利桑納州 離台積電廠不遠

大都會流失2球星同日開記者會 紐約郵報：沒人說後悔

「雜誌封面魔咒」重來？AI概念股下挫

編譯湯淑君／綜合報導
「時代雜誌」公布2025年度風雲人物，以人工智慧科技巨頭群像作為封面照片。（路透）
「時代雜誌」公布2025年度風雲人物，以人工智慧科技巨頭群像作為封面照片。（路透）

美股道瓊和史坦普500指數11日聯袂收高，唯科技股為主的那斯達克綜合指數獨憔悴，反映甲骨文利空消息拖累AI概念股下挫，不巧同日時代雜誌（TIME）公布2025年度風雲人物，以AI科技巨頭群像作為封面故事照片，讓許多投資老手為之駭然，唯恐所謂「雜誌封面魔咒」捲土重來。

市場12日繼續拋售科技股，博通AI銷售指引遜預期股價重挫11.4%，那斯達克遭AI股拖累領跌1.7%；道瓊一度創下盤中新高，其後倒跌，收市下滑0.5%；史坦普500指數跌1.1%。

時代雜誌「封面魔咒」最早是由分析師蒙哥馬利提出。他首創「時代雜誌封面指標」，亦即俗稱的「雜誌封面指標」，意指若某綜合性雜誌（例如時代雜誌）以時下熱門投資題材作封面故事，那麼這類題材股漲勢也快結束了。

後來，Ritholtz財富管理公司共同創辦人李托茲根據曾與蒙哥馬利交談後心得，訂出適用「雜誌封面指標」必須符合的三項標準：首先，必須是主流、非商業雜誌的封面才適用；其次，必須是廣為一般大眾所知概念或主題；第三，資產價格必須已大幅上漲。

李托茲解釋雜誌封面指標背後邏輯：等到某種投資趨勢連主流的綜合性雜誌主編都覺得，重要到值得以封面故事大篇幅報導時，這種題材能賺的錢早就被人賺走了。

一些華爾街人士後來將雜誌指標概念加以擴充，從綜合性雜誌延伸至商業雜誌。例如，Spectra Markets總裁唐內里的研究發現，經濟學人雜誌的封面故事作為反指標，效力也很強。唐內里分析過往數據後發現，這種反指標過往紀錄輝煌。儘管採樣範本小，包含今年在內只有九個實例，但出奇靈驗。唐內里指出，與獲選「年度風雲人物」相關的投資趨勢或公司，一年後股價上漲占比只有13%。

唯一例外是英特爾，共同創辦人葛洛夫1997年登上年度風雲人物雜誌封面的一年內，該股並未遭遇賣壓，直到幾年後股價才隨達康泡沫爆破重挫。

此外，馬斯克在2021年獲選時代雜誌年度風雲人物，結果一年後特斯拉股價跌65%，兩年後跌幅29.5%。

另一例是貝佐斯，他在1999年以該年風雲人物之姿登上時代雜誌封面，結果一年後，亞馬遜股價大跌85.8%，兩年後跌掉75.2%。

AI 那斯達克 史坦普500

上一則

中資背景？英特爾傳測試新晶片設備商製造工具

下一則

OpenAI面臨資源拉扯 矽谷科技圈對GPT-5.2問世反應冷

延伸閱讀

美股早盤／科技股持續輪動 台積電ADR跌0.6% 道瓊創新高

美股早盤／科技股持續輪動 台積電ADR跌0.6% 道瓊創新高
道瓊漲646點 與史坦普500同創新高 甲骨文暴跌近11％

道瓊漲646點 與史坦普500同創新高 甲骨文暴跌近11％
風向變了？多頭老將雅德尼籲減碼科技七雄 轉向金融、工業

風向變了？多頭老將雅德尼籲減碼科技七雄 轉向金融、工業
史坦普500小跌 科技股撐盤 Nvidia盤後大漲2%迎H200解禁利多

史坦普500小跌 科技股撐盤 Nvidia盤後大漲2%迎H200解禁利多

熱門新聞

大賣空貝瑞再發文說OpenAI是下一個網景。（取材自貝瑞substack）

OpenAI是下一個網景？「大賣空」本尊貝瑞再發聲 暗示亡之者必微軟

2025-12-06 08:10
美國經濟和股市似正走到轉折點，前路吉凶不明。有人警告人工智慧（AI）泡沫蠢蠢欲爆，也有人駁斥。無論如何，專家建議投資人檢視自己的風險容忍度，據此作是否獲利了結出場的決定。（路透）

無論AI泡沫爆不爆 專家：這類投資人現在就該賣股出場

2025-12-06 14:27
美國紐約證券交易所。(路透)

美國會裡誰是股神？新近研究發現這群人是投資導師

2025-12-06 10:25
黃仁勳。(路透)

黃仁勳坦言倒閉恐懼未消失 至今仍1周工作7天

2025-12-06 12:21
輝達執行長黃仁勳認為中國具備AI基礎設施營建與能源優勢。（路透）

評美中效率落差大 黃仁勳：美建資料中心花三年 中一個周末蓋好醫院

2025-12-07 07:10
全球首富馬斯克。路透

全球貧富差距來到極端程度 台灣排名在「這裡」

2025-12-10 09:25

超人氣

更多 >
喜宴最強嘉賓 陳美鳳洩紅包數字「跟邱澤那包一樣」

喜宴最強嘉賓 陳美鳳洩紅包數字「跟邱澤那包一樣」
出生公民權最高法院訴訟結果取決於第14修正案條文5個字

出生公民權最高法院訴訟結果取決於第14修正案條文5個字
好萊塢女星溫妮戴維斯在紐約街頭被車撞不治 享年60歲

好萊塢女星溫妮戴維斯在紐約街頭被車撞不治 享年60歲
5類人不建議郵輪旅行 專家：直接搭飛機就好

5類人不建議郵輪旅行 專家：直接搭飛機就好
前中國官員逃美 北京疑用美國技術加強海外監控

前中國官員逃美 北京疑用美國技術加強海外監控