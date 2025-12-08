我的頻道

美對H200分潤怎麼抽？白宮：從台灣出口時徵收25%關稅

加州毒蘑菇高發期致1死21中毒 這品種最常見

「大賣空」貝瑞坐等兩檔房貸股IPO翻身 預言股價倍增

編譯季晶晶／綜合外電
貝瑞預期美國兩大房貸機構一旦透過IPO解除資本限制，成長將自然加速。圖為紐約證券交易所。(路透)
貝瑞預期美國兩大房貸機構一旦透過IPO解除資本限制，成長將自然加速。圖為紐約證券交易所。(路透)

以電影《大賣空》原型人物聞名的投資人貝瑞（Michael Burry）周一表示，他持有兩家美國兩大房貸機構房利美（Fannie Mae）和房地美（Freddie Mac）相當規模的頭寸，並預期如果兩家抵押貸款融資巨擘透過IPO重新上市，股價將大幅上漲。

貝瑞在Substack付費電子報Cassandra Unchained（ 被解放的卡珊德拉）上表示，他預期IPO定價會在帳面價值的1到1.25倍之間，而上市後一到兩年，股價可能漲到帳面價值的1.5到2倍。

他預期兩家公司一旦透過IPO解除資本限制，成長將自然加速。

他還說，如果股神巴菲特旗下的波克夏（Berkshire Hathaway）在這兩家住房金融機構的IPO購入大量股份，他不會感到意外。波克夏曾投資過抵押貸款相關企業，並一度持有房利美股份，後來售出。

貝瑞指出，強調房利美與房地美對美國住房市場仍具關鍵作用，這兩家政府支持的企業目前持有或擔保大約62%的美國未償還抵押貸款，並支持約70%的合格銀行貸款。

路透8月曾報導，川普政府原本計劃今年下半年啟動兩家公司的IPO程序。房利美與房地美由美國國會創立，旨在透過保障可負擔的抵押貸款融資支持住房市場，但在2008年金融危機中受重創後崩塌，此後一直處於聯邦監管狀態。

