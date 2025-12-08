Fed本周估降息1碼 市場緊盯這2件事

我的頻道

財經新聞組／綜合報導
市場已篤定Fed本周將降息1碼，主要關注對決策提出異議的決策官員人數、明年利率展望及主席鮑爾談話。圖為Fed主席鮑爾。（路透）
市場已篤定Fed本周將降息1碼，主要關注對決策提出異議的決策官員人數、明年利率展望及主席鮑爾談話。圖為Fed主席鮑爾。（路透）

市場已篤定美國聯準會（Fed）本周將降息1碼，主要關注對決策提出異議的決策官員人數、明年利率展望及主席鮑爾談話。經濟學家預期，這次會議可能只會有一名官員提出異議，展現鮑爾調和鼎鼐的能耐，他可能因就業疲弱疑慮而語調略顯鴿派，但也可能向鷹派陣營妥協，在其他文件釋出鷹派訊號。

Fed預定美東時間10日下午2時（台灣時間11日凌晨3時）公布利率決策，芝商所（CME）的FedWatch工具顯示，市場預期Fed本次降息1碼、調降基準利率區間至3.5%至3.75%的機率，超過86%。Fed屆時也將公布最新經濟預測、以及反映官員預估利率落點的利率點狀圖。

在Fed決策前的緘默期之前，Fed利率決策小組聯邦公開市場操作委員會（FOMC）的12名投票委員中，五人都已反對或質疑進一步降息，致使市場緊盯這次會議是否會出現2019年以來首見的三票以上異議票，並密切關注鮑爾對於決策投票結果的說明。

經濟學家預期，這次會議可能只會有一票異議票，彰顯鮑爾凝聚共識的能力，鮑爾雖可能認同鷹派陣營的憂慮，但褐皮書和ADP就業報告都暗示就業市場疲弱，迄今通膨復熾的跡象也不多，因此鮑爾在決策會後記者會的發言仍可能偏向鴿派，只是他可能透過其他文件釋出鷹派訊號。

Fed在9月公布的利率點狀圖暗示，官員預測2026年只會再降息1碼，經濟學家則預期明年將降2碼，若本月公布的利率點狀圖維持降1碼的預測、搭配上調今、明兩年的經濟成長預測，都將釋出更強力的鷹派訊號。

不過，鮑爾主席任期將在明年5月屆滿，在本月會議後，Fed版「誰是接班人」大戲才剛開始，因為總統川普將在明年初公布新主席的提名人選，目前以國家經濟委員會（NEC）主任哈塞特呼聲最高，若他最快2月加入Fed理事會，將讓鮑爾提前實質「跛腳」，市場關注重點將轉向哈塞特的發言。

哈塞特上周表示，Fed本周應該降息1碼，並且希望利率水準長期能「降到低得多」。他也迴避若接任Fed主席，可能再推動降息多少的問題，只說Fed主席的職責是「高度回應數據」，權衡利率調整對通膨與就業的影響。

